Türkiye, en çok milyoner göçü veren 3’üncü ülke

Kerim ÜLKER

Türkiye, son yıllarda artan sayıda milyoner göçü veriyor. Dünyanın zenginlerinin harcama alışkanlıklarını izleyen New World Wealth’in araştırmasına göre, 2016-2019 yılları arasında Türkiye’den İngiltere, Portekiz ve Malta gibi Avrupa ülkeleri başta olmak üzere yurtdışına giden milyoner sayısı ise 10 bine ulaştı.

Milyonerin yanı sıra 13 bin girişimci ve iş insanı da oturma izni alabilmek için çeşitli milyonlarca dolar para transfer etti. Türkiye bu sayılarla, Çin ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok milyoner göçü veren 3'üncü ülke oldu.

“Altın vize”

İngiltere’de kalıcı oturma izni için “Golden Visa” alanlar arasında da çok sayıda Türk bulunuyor. Bu vize için gerekli yatırım tutarı 2 milyon Sterlin’den başlıyor. 200’ü aşkın Türk milyonerin transfer ettiği tutarın 442 milyon-2,2 milyar Sterlin arasında olduğu hesaplanıyor.