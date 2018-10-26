“Türkiye Endüstri 6.0’ı konuşmalı”
Cumhurbaşkanlığı Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurul Üyesi Coşkun, “Endüstri 4.0 tüm dünyada konuşuluyor. Japonya Endüstri 5.0’ı konuşmaya başladı. Biz Türk toplumu olarak 81 milyon beraber hareket edersek dünyanın önüne geçerek Endüstri 6.0’ı konuşuruz.” dedi.
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