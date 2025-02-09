Türkiye, endüstriyel ortaklığa katılım belgesini imzaladı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kacır, Katar'da Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma için Sanayi Ortaklığı Yüksek Komite Toplantısı'na katıldı.

Kacır, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, sürdürülebilir ekonomik kalkınma için sanayi ortaklığı kapsamında 2022'de başlatılan çalışmalara büyük değer verdiğini hatırlattı.

Bu girişimin, tedarik zinciri güvenliğinin güçlendirilmesi, yerelleşmenin teşvik edilmesi, entegre katma değerli üretimin teşvik edilmesi ve nihai olarak üye ülkeler arasında sürdürülebilirlik odaklı ekonomik büyümeye ve çeşitlenmeye katkıda bulunulmasında önemli bir rol oynadığını bildiren Kacır, "Bu, günümüz konjonktüründe refah ve refahın en önemli katsayısı olan karşılıklı bağımlılık yoluyla bölgesel barış ve istikrara mutlaka katkı sağlayacak. Türkiye'nin katılımının, tüm ortak ülkelere önemli faydalar sağlayacağından eminiz. Katar'ın katılımı, endüstriyel işbirliğini daha da geliştirecek ve çeşitli sektörlerde daha sağlam işbirliklerinin önünü açacak." değerlendirmesinde bulundu.

'Türkiye'de 83 binden fazla uluslararası şirket faaliyet gösteriyor'

Türkiye'nin, dirençli ve hızlı büyüyen ekonomisiyle iş dostu politikalar, derin yetenek havuzu ve Avrupa, Asya ve Afrika arasında köprü oluşturan stratejik pazar erişimi sunduğuna dikkati çeken Kacır, ayrıca ülkenin 4 saatlik uçuş mesafesiyle 1,3 milyar nüfusa, Avrupa, Asya ve Afrika'da toplam 28 trilyon GSYH değerinde pazara kolay erişim imkanı sağladığını vurguladı.

Kacır, AB ile Gümrük Birliğinin, Türkiye'de üretilen ürünlerin bu pazarlara gümrük vergisi olmadan girebilmesini sağladığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Güçlü üretim tabanı, dinamik iş gücü ve gelişmiş lojistik altyapısıyla Türkiye, çok uluslu şirketlerin AR-GE merkezleri, tasarım birimleri, satın alma ofisleri, lojistik merkezleri ve bölge genel merkezlerini işlettiği bölgesel bir güç merkezine dönüşmüştür. Şu anda Türkiye'de 83 binden fazla uluslararası şirket aktif olarak faaliyet göstermektedir. Küresel değer zincirlerine entegre olma yeteneğimiz, hem ihracat ürünlerimizi hem de pazarlarımızı çeşitlendirmemize ve sürdürülebilir ekonomik büyüme sağlamamıza olanak tanıdı. Ayrıca, yüksek katma değerli ve teknolojik açıdan gelişmiş üretime olan güçlü bağlılığımız, küresel rekabet gücümüzü önemli ölçüde artırdı. Yalnızca geçtiğimiz yıl toplam ihracatımızın yüzde 41'ini orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünler oluşturdu. Türkiye, 2024 yılında ihracatta tarihi bir dönüm noktasına ulaşarak, 262 milyar doları aştı. İhracatımızın yüzde 94,1'ini sanayi ürünleri oluşturuyor."

'Maden çeşitliliği bakımından 10. büyük ülkeyiz'

Türkiye'nin, geniş yeteneklerinin bu ortaklığın stratejik hedeflerine önemli katkı sağlayacağından emin olduğunun altını çizen Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"Verimli topraklarımız ve farklı iklim koşullarımız, güçlü bir tarım sektörünü garanti etmektedir. Türkiye, 2,2 milyonun üzerinde üretici ve 30 bin şirketin desteklediği dünyanın önde gelen tarım üreticilerinden biridir. Tarımsal üretim açısından Türkiye, 2023 yılında toplam 68,5 milyar dolarlık tarımsal üretimle, Avrupa'da birinci sırada yer aldı. Türkiye ilaç sektörü dinamik ve stratejiktir. Şu anda 169 ülkeye 12 binden fazla ürün ihraç ediyoruz ve piyasa değeri 2,2 milyar doları aşıyor. Ülkemizin sanayileşme stratejisinin tarihi bir temel taşı olan tekstil sektörü, hızlı geri dönüş sürelerinden, önemli pazarlara yakınlıktan ve yenilikçi tasarımdaki güçlü yeteneklerden faydalanmaktadır. Türkiye, hem hazır giyim hem de tekstil ve ham maddelerinde dünyada 6'ncı sırada yer alıyor. Ülkemiz, 694 milyon tonun üzerinde rezerviyle, Çin'den sonra dünyanın en büyük ikinci nadir toprak element rezervine sahiptir. Türkiye, maden çeşitliliği açısından 10. büyük ülke olup, 60'a yakın farklı türde maden çıkarmaktadır. Özellikle dünya doğal taş rezervlerinin yüzde 40'ına sahip olmamız, küresel madencilikteki önemimizi pekiştiriyor. İttifak üyeleri ile potansiyel işbirliği alanlarına bakıldığında, Türkiye 55 milyar dolarlık kimya sanayi ithalatçısıdır."

'Endüstriyel Ortaklık küresel rekabet gücünü artırmada önemli'

Kacır, rekabetçi küresel ortamda bölgesel işbirliğinin öneminin arttığını vurgulayarak, "Endüstriyel Ortaklık Entegrasyonu, zengin doğal kaynaklarımızı, vasıflı iş gücümüzü, büyük iç pazarımızı ve sağlam altyapımızı sinerjilendirerek, bölgemizin küresel rekabet gücünü artırmada önemli bir rol oynayacak." ifadesini kullandı.

Teknolojik gelişmeler ve işbirliğinin, ekonomik büyümenin ve ortaklığın temel itici gücü olduğunu işaret eden Kacır, sürdürülebilir kalkınma hedefine ulaşmak için teknoloji odaklı yaklaşımla işbirlikçi projelerin hayati önem taşıyacağını bildirdi.

Kacır, dijital dönüşüm, yarı iletkenler, çipler ve yapay zeka gibi yeni gelişen alanların tüm endüstriyel sektörlerde verimliliği artıracağını, maliyetleri düşüreceğini ve inovasyonu teşvik edeceğini belirtti.

TÜBİTAK BİLGEM'in tarımdan ilaca kadar çeşitli sektörlerde ileri teknolojiler geliştirdiğine değinen Kacır, "Dijitalleşme ve yapay zeka konusundaki uzmanlıkları, üretim sistemlerinin optimize edilmesine yardımcı oluyor ve bu işbirliğine dahil olan ülkeler için paha biçilmez bir ortak olacaklarına inanıyoruz. Türkiye, ekonomik çıkarların ötesinde, tüm üye devletlerde işbirliğini geliştirmeye derinden kararlıdır. Biz sadece ortak değiliz, biz kardeşiz, eski dostuz, güzel ve bereketli bölgemizin koruyucularıyız. Bu büyük bağlar işbirliğimizi güçlendirmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ve Katar'ın katılımıyla üye devletlerin sayı 7'ye yükseldi

Açılış konuşmalarının ardından, tüm üyeler tarafından Türkiye ve Katar'ın Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme İçin Endüstriyel Ortaklığa katılım belgesi imzalandı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Ürdün Mayıs 2022'de Abu Dabi'de gerçekleştirilen ortaklık lansmanı ile yeni endüstriyel fırsatların kilidini açmak ve katılımcı ülkelerde, öncelikli gıda ve tarım, gübre, ilaç, tekstil, mineraller ve petrokimya gibi alanlarda sürdürülebilir ekonomik büyümeyi sağlamak için Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme İçin Endüstriyel Ortaklığı'nı duyurdular.

Kahire'de 2022 yılında gerçekleştirilen 2. Üst Komite Toplantısı'nda Bahreyn, Bahreyn'de 2024 yılında gerçekleştirilen 4. Üst Komite Toplantısı'nda Fas ortaklığa katıldı. Türkiye ve Katar'ın da üyeliğe katılımıyla üye devletlerin sayı 7'ye yükseldi. Ortaklık kapsamında üye ülkeler, kaynakları ve endüstrileri entegre ederek ve rekabet avantajlarından yararlanarak kendi sanayi sektörlerini büyütmek için işbirliği yapacak.

Söz konusu ortaklık ile üretim maliyetlerinin azaltılması, tedarik zincirlerinin güvence altına alınması, daha fazla iş fırsatının yaratılması, ekonomik kalkınmaya katkıda bulunulması, kendi kendine yeterliliğin teşvik edilmesi, endüstriyel büyümenin ve rekabet gücünün artırılması hedefleniyor.