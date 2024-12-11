Türkiye enerji enflasyonunda zirvede

OECD'ni verilerine göre ekimde enerji enflasyonu yüzde 0,5 geriledi. Türkiye ise enerji enflasyonu yüzde 63,3 olarak gerçekleşti.

Türkiye, Şili'yi geride bıraktı

OECD üyelerinin yer aldığı enerji enflasyonu verilerine göre yıllık bazda enerji enflasyonunun en çok arttığı ülke Türkiye oldu. 38 ülkenin bulunduğu listede Türkiye, yüzde 63,3'lük enerji enflasyonu ile Şili'yi bile geride bıraktı.

Listenin ikinci sırasında yer alan Şili'de ise enerji fiyatları aşırı yükselirken, sık sık kesintiler de yaşanıyor. Üçüncü sırada ise yüzde 9,7 ile Kolombiya geliyor.

Polonya Avrupa'nın zirvesinde

OECD'nin verilerine göre, Avrupa'da ise en yüksek enerji enflasyonu Polonya'da. Polonya'da enerji enflasyonu son bir senede yüzde 7,7 artış gösterdi. Belçika'da ise enerji enflasyonu yüzde 7,3 olarak gerçekleşti.

27 OECD ülkesinde enerji enflasyonu düştü

Enerji fiyatları OECD üyesi ülkelerde son bir senede yüzde 0,5'lik bir düşüş gösterdi. 38 ülkenin yer aldığı listede 27 ülkede enerji fiyatları geçen yıla göre düşüş gösterdi. Bu ülkelerin 21 tanesi Avrupa'da yer alıyor. Enerji fiyatlarının en çok gerilediği ülke ise yüzde 14,6 ile Slovenya oldu. Bu alanda Slovenya'nın ardından yüzde 13,4 ile İrlanda ve yüzde 11,9 ile Avusturya geldi.

Avrupa'nın ekonomisi en güçlü ülkelerinden Almanya'da ise enerji fiyatları son bir senede yüzde 5,5 gerilerken, bu oran Hollanda'da yüzde 2,7, Fransa'da ise yüzde 1,9 olarak kaydedildi.