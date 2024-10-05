Türkiye enflasyonu nasıl tek haneye düşürür? Mahfi Eğilmez formülü bu kez tersten anlattı

Türkiye 1970’li yıllarda tanıştığı yüksek enflasyonla mücadelesini bugün hâlâ sürdürüyor. Peki Türkiye enflasyondan nasıl kurtulur?

Duayen iktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, yanıtı bilinse de neredeyse hiçbir dönem tam anlamıyla hayata geçirilemeyen çözümü hatırlattı.

Hemen her yorumunda yapısal reform konusunu anlatan Mahfi Hoca, sorunun çözümünü bu kez tersten anlattı.

Yoksuzluk, hukuk, atamalar, demokrasi, kadın ve çocuk cinayetleri, çevre katliamları, orman yangınları ve kamu israfından söz eden Eğilmez'in mesajı şöyle:

* Hukuk dışılığı, liyakat dışı atamaları, demokrasi yokluğunu, kadın ve çocuk cinayetlerini, yolsuzlukları, orman yangınlarını, çevre katliamını, kamu parasının israfını tek haneye düşüremezsek enflasyonu tek haneye düşüremeyiz.

Mahfi Eğilmez yorumuna sosyal medyada gelen tepkilere de yanıt verdi.

* Bazıları diyor ki Suudi Arabistan'da, Kuveyt'te, Katar'da, BAE'de ne hukuk var, ne demokrasi ne liyakat, ne de diğerleri ama enflasyon da yok ona ne diyorsun? Evet bunlarda bu sayılanlar yok ama petrol var. Bizde o yok.

* Japonya'yı bir yana koyun. Orası demokrasisiyle, hukukuyla ciddi bir gelişmiş ülke. Çin ve Vietnam'da ortalama IQ düzeyleri bizimkinin en az yüzde 20 üzerinde, binlerce buluşları var. PİSA sonuçlarına bakın farkı göreceksiniz. Ayrıca iç hukuk oldukça sert. Öyle bizdeki gibi başıboşluk yok.