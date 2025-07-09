Türkiye, fikri mülkiyette büyük ilerleme kaydetti

Kacır, WIPO ile Türk Pa­tent ve Marka Kurumunun da birlikte yürüttüğü çalış­maların olduğunu anımsata­rak, Türkiye'nin fikri mülki­yet alanında son 23 yılda ol­dukça önemli kazanımlar elde ettiğine vurgu yaptı. Tasarım tescil başvuru sayısı ile coğ­rafi işaret tescilinde Türki­ye'nin dünya ikincisi, marka başvurularında altıncı, patent başvurularında ise 12'nci ol­duğunu belirten Kacır, "Bu, Türkiye'nin fikri mülkiyet ka­pasitesi alanında geldiği sevi­yeyi gösteriyor. 23 yıl önce ya­pılan patent başvuru sayısı sa­dece 414'tü. Geçtiğimiz yıl 10 binden fazla patent başvurusu gerçekleşti. Bu yıl geçtiğimiz yılın yüzde 20 üzerinde seyre­diyor" bilgisini paylaştı.

Kacır, söz konusu verilerin araştırma, geliştirme, ino­vasyon altyapısı ile ekosiste­min geldiği kapasitenin so­mut göstergesi olduğuna işa­ret ederek, bakanlık olarak bu alanları güçlü şekilde des­teklemeye devam edecekle­rini söyledi.

WIPO ile 3 önemli pilot projeyi hayata geçirmeye ha­zırlandıklarını aktaran Ka­cır, "Bunlardan birisi, coğ­rafi tescilli ürünlerin daha yüksek katma değere dönüş­mesine yönelik pilot proje­ler. Burada özellikle Ana­dolu'nun yerel değerlerinin ekonomik kıymete dönüş­mesinde hızlı adımlar atıyo­ruz" ifadelerini kullandı.

Kacır, Cenevre'de Ulusla­rarası Ticaret Merkezini ve Avrupa Nükleer Araştırma Merkezini (CERN) de ziya­ret ettiklerini aktaran Ka­cır, "Türkiye olarak CERN'in üyesiyiz. Uzun yıllardır hem Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) hem TÜBİTAK gibi kurumlarımız çok sayıda araştırmacımızı CERN'deki çalışmalara dahil etti. Bura­daki bilgi birikimi ve tecrü­beyi, en ileri düzeydeki bi­limsel çalışmaları Türkiye'ye kazandırabilmek için bu katı­lımımızı çok değerli görüyo­ruz" diye konuştu.

Kacır, Ankara Üniversite­si bünyesinde kurulan Türk Hızlandırıcı ve Işınım Labo­ratuvarı TARLA'nın da çalış­malarını bakanlık himayesin­de sürdürdüğüne işaret etti.