Türkiye, fikri mülkiyette büyük ilerleme kaydetti
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cenevre’de düzenlenen Dünya Fikri Mülkiyet Örgütünün (WIPO) Bakanlar Toplantısı'na katıldı. Burada açıklama yapan Kacır, WIPO'nun küresel düzeyde patent, tasarım tescili ve coğrafi işaret gibi fikri mülkiyet alanlarını yöneten uluslararası bir organizasyon olduğunu belirtti.
Kacır, WIPO ile Türk Patent ve Marka Kurumunun da birlikte yürüttüğü çalışmaların olduğunu anımsatarak, Türkiye'nin fikri mülkiyet alanında son 23 yılda oldukça önemli kazanımlar elde ettiğine vurgu yaptı. Tasarım tescil başvuru sayısı ile coğrafi işaret tescilinde Türkiye'nin dünya ikincisi, marka başvurularında altıncı, patent başvurularında ise 12'nci olduğunu belirten Kacır, "Bu, Türkiye'nin fikri mülkiyet kapasitesi alanında geldiği seviyeyi gösteriyor. 23 yıl önce yapılan patent başvuru sayısı sadece 414'tü. Geçtiğimiz yıl 10 binden fazla patent başvurusu gerçekleşti. Bu yıl geçtiğimiz yılın yüzde 20 üzerinde seyrediyor" bilgisini paylaştı.
Kacır, söz konusu verilerin araştırma, geliştirme, inovasyon altyapısı ile ekosistemin geldiği kapasitenin somut göstergesi olduğuna işaret ederek, bakanlık olarak bu alanları güçlü şekilde desteklemeye devam edeceklerini söyledi.
WIPO ile 3 önemli pilot projeyi hayata geçirmeye hazırlandıklarını aktaran Kacır, "Bunlardan birisi, coğrafi tescilli ürünlerin daha yüksek katma değere dönüşmesine yönelik pilot projeler. Burada özellikle Anadolu'nun yerel değerlerinin ekonomik kıymete dönüşmesinde hızlı adımlar atıyoruz" ifadelerini kullandı.
Kacır, Cenevre'de Uluslararası Ticaret Merkezini ve Avrupa Nükleer Araştırma Merkezini (CERN) de ziyaret ettiklerini aktaran Kacır, "Türkiye olarak CERN'in üyesiyiz. Uzun yıllardır hem Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) hem TÜBİTAK gibi kurumlarımız çok sayıda araştırmacımızı CERN'deki çalışmalara dahil etti. Buradaki bilgi birikimi ve tecrübeyi, en ileri düzeydeki bilimsel çalışmaları Türkiye'ye kazandırabilmek için bu katılımımızı çok değerli görüyoruz" diye konuştu.
Kacır, Ankara Üniversitesi bünyesinde kurulan Türk Hızlandırıcı ve Işınım Laboratuvarı TARLA'nın da çalışmalarını bakanlık himayesinde sürdürdüğüne işaret etti.