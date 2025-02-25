Türkiye Finans, ödeme sistemleri gelirlerini 5 katına çıkardı

Türkiye Finans, ödeme sistemleri alanına yaptığı dijitalleşme yatırımlarıyla büyük bir büyüme ivmesi yakaladı. Banka, 2024 yılı itibarıyla ödeme sistemi gelirlerini 5 kat artırırken, e-ticaret işlem hacminde yüzde 247’lik büyüme kaydetti.

Kredi kartı hacmini sektör ortalamasının üç katına çıkaran Türkiye Finans, TROY kredi kartı hacminde ise 23 katlık bir artış sağladı. POS pazarında da dikkat çeken banka, toplam POS hacmini 10 katına çıkararak sektörde önemli bir yer edinmeyi başardı.

Türkiye Finans, katılım bankacılığında dijital ticaretin önünü açan yenilikçi çözümleriyle dikkat çekiyor. Fiziksel POS cihazlarının yanı sıra Sanal POS entegrasyonuyla ticari müşterilere dijital ödeme imkânı sunan banka, işletmelerin güvenli ve hızlı bir şekilde ödeme almasına olanak tanıyor. Bu kapsamda, POS çözümlerinde pazar payını 5 kat artıran banka, temassız işlem hacminde yüzde 137’lik bir büyüme elde etti.

Dijitalleşme stratejisi doğrultusunda müşteri deneyimini iyileştirmeye yönelik projelere imza atan Türkiye Finans, kartlı alışverişlerde "Dijital Slip" uygulamasını hayata geçiren ilk katılım finans kuruluşu oldu. Bankanın aktif kart müşterilerinin yüzde 35’i ödeme sonrası belgelerini dijital olarak alırken, dijital ekstre kullanım oranı yüzde 96’ya ulaştı.

Türkiye Finans, ödeme sistemleri alanındaki gücünü artırmak için BKM TechPOS ile iş birliği yaparak, ticari müşterilerin farklı bankalara ait POS işlemlerini tek bir platform üzerinden yönetmelerine imkân tanıdı. Böylece işletmelerin operasyonel verimliliğini artırarak ödeme süreçlerini daha verimli hale getirdi.

"Ödeme sistemlerindeki büyümemizi sürdüreceğiz"

Türkiye Finans Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Melis Tosun Arslan, bankanın ödeme sistemleri alanındaki büyümesini değerlendirerek şu açıklamalarda bulundu:

"2024 yılı itibarıyla ödeme sistemlerinde sektör ortalamasının çok üzerinde bir büyüme kaydettik. Bu başarının temelinde, müşteri deneyimini merkeze alan insan odaklı bankacılık anlayışımız yatıyor. Katılım finans sisteminde ödeme çözümlerinin gelişimini hızlandırmaya yönelik yatırımlarımıza devam edeceğiz. Sanal POS ve TechPOS gibi çözümlerle ticari müşterilere kolaylık sunarken, Dijital Slip gibi uygulamalarla sürdürülebilirliğe katkıda bulunuyoruz. 2025 yılında da ödeme sistemlerindeki güçlü performansımızı artırarak müşterilerimize en iyi deneyimi sunmayı sürdüreceğiz.”

Türkiye Finans, dijital bankacılık yatırımlarını hız kesmeden sürdürerek, 2025 yılında da ödeme sistemleri alanında büyümesini devam ettirmeyi hedefliyor.