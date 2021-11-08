Türkiye-Fransa ekonomik ilişkileri tam gaz ilerliyor

Maruf BUZCUGİL

Yatırım ve ticaret temelinde ilerleyen Türkiye-Fransa ekonomik ilişkileri hızlı gelişimini sürdürüyor. Fransız şirketlerinin son 5 yılda Türkiye’ye yaptığı yatırım 5 Milyar Euro’yu geçti. Fransa Büyükelçiliği’nin Bölgesel Ekonomi servisi ve Hiera Consulting işbirliği ile hazırlanan “Fransız ve Fransız-Türk Ortaklı Yirketlerin Türkiye’ye Katkıları” başlıklı rapora göre bu şirketler 2019 yılında Türkiye’nin gayrisafi katma değer üretimine 52,6 milyar lira katkı sağladı.

Rapora göre, Paris Borsası’nın CAC 40 endeksindeki 40 şirketten 35’inin Türkiye’de sanayi ve ticaret etkinliği bulunuyor. Türkiye’de faaliyette bulunan 400 dolayında Fransız firmasının önümüzdeki üç yıl içinde Türkiye’ye 750 milyon Euro tutarında yatırım yapacağı tahmin ediliyor.

Türkiye’deki yabancı yatırımlar içinde Fransa önemli bir paya sahip. Fransız şirketlerin Türkiye’de faaliyette bulunduğu alanlarda otomotiv, sağlık ve kozmetik, tarım-gıda, turizm ve ulaşım öne çıkıyor. Güçlü Fransız-Türk ortaklıklarına, havaalanı işletmeciliğinde TAV ve ADP, bankacılıkta TEB ve BNP Paribas ve otomotiv sektöründe OYAK ve Renault arasındaki otaklıklar örnek gösteriliyor.

Türkiye, Fransa’nın dördüncü büyük pazarı

2020 yılı verilerine göre, AB, Birleşik Krallık ve İsviçre’nin ardından, Türkiye, Fransız ürünlerinin satıldığı dördüncü büyük pazar. Fransa ise Türkiye’nin sekizinci en büyük tedarikçisi ve altıncı en büyük müşterisi. Küresel sağlık krizine rağmen iki ülke arasındaki çift tarafl ı mal ticareti hacmi 2020 yılında 14,1 milyar Euro tutarında gerçekleşti. 2019’da ise ikili ticaret 14,7 milyar euro düzeyindeydi. Bu tutarın, 7,8 milyar euroya karşılık gelen kısmını, Türkiye’nin Fransa’ya hizmetler hariç yaptığı ihracat, 6,3 milyar euroluk kısmını ise Fransa’dan mal ithalatı oluşturdu. Başta otomotiv ve havacılık alanında olmak üzere taşıma ekipmanları sektörü iki ülke arasındaki ticaretin lokomotifi olmayı sürdürüyor.

2021’de karşılıklı ticaret hızlandı

Türkiye-Fransa ticareti bu yıl ivme kazandı. 2021’in ilk yarısında çift taraflı mal ticareti 8,4 milyar euroya ulaştı. Ticaret hacminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38 oranında artış kaydedildi. Rapora göre, bu dönemde Türkiye’ye Fransız ihracatı yüzde 47,4 ve Türkiye’den Fransız ithalatı yüzde 31,3 oranında arttı.