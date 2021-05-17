Türkiye, Gazprom'un en büyük ikinci müşterisi oldu

Rus enerji şirketi Gazprom, doğal gaz üretimini 1 Ocak-15 Mayıs tarihleri arasında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,4 artarak 201,3 milyar metreküp, ihracatının ise yüzde 26,7 artarak 76 milyar metreküp olduğunu bildirdi.

Aynı dönemde şirketin Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) dışı ülkelere doğal gaz ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26,7 artarak 76 milyar metreküp olarak gerçekleşti.

Türkiye'ye ihracat yılın ilk 4,5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 154,4, Almanya'ya yüzde 38,2, Fransa'ya yüzde 14,9 ve Romanya'ya yüzde 163,7 arttı.

Gazprom'un doğal gaz ihracat geliri, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 39,6 düşerek 25,2 milyar dolara gerilemişti.