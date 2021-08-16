Türkiye geneli sigortalılık oranı yüzde 58'e ulaştı

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), 17 Ağustos’un 22. yıl dönümünde kapsamında Türkiye’nin sigortalılık oranlarını açıkladı. Depreme hazır olmak için finansal ve operasyonel çalışmaların devam eden DASK, Türkiye geneli sigortalılık oranın yüzde 58’e ulaştığını, hedeflerinin yüzde 100 sigortalılık olduğunu bildirdi.

DASK’ın verdiği bilgiye göre, ülke genelinde sigortalılık oranın yüzde 58’e ulaştığı Türkiye’de Marmara Bölgesi yüzde 70’lik sigortalılık oranıyla ilk sırada yer alıyor. Marmara’yı yüzde 59 ile Ege, yüzde 54 ile İç Anadolu, yüzde 51 ile Doğu Anadolu, yüzde 50 ile Akdeniz, yüzde 50 ile Güneydoğu Anadolu ve yüzde 46 ile Karadeniz Bölgesi takip etti.

Yaşayan tüm poliçeler için yıllık prim ortalaması yaklaşık 163 TL ve depremde hasar gören Zorunlu Deprem Sigortalı evler için ödenecek en yüksek teminat bedeli ise 268 bin TL olarak hesaplanırken, DASK’ın kuruluşundan bu yana sigortalılara yaptığı toplam hasar ödemesi 1 milyar TL’ye ulaştı.

DASK, 30 Ekim 2020’de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki İzmir depreminin ardından, 30 bin hasar dosyasına 380 milyon TL ödeme gerçekleştirerek kurum tarihinde tek bir depremde yapılan en büyük hasar ödemesi tutarına ulaştı.

24 Ocak 2020 tarihli 6,8 ve 27 Aralık 2020 tarihli 5,3 Elazığ depremlerinde de 40 bin hasar dosyasına, 340 milyon TL ödeme yapan DASK, bugün sigortalılık oranının yüzde 58’e ulaştığı Türkiye’de yüzde 100 sigortalılık hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

“Hasar ödeme kapasitemiz 40 milyar TL’ye yükseldi”

Açıklamada görüşlerine yer verilen DASK Koordinatörü Erdal Turgut, 22 yılda gelinen noktayı çok değerli bulduğunu fakat kapsama giren tüm konutların Zorunlu Deprem Sigortası ile depreme karşı finansal güvence altına alma hedefiyle çalıştıklarını belirtti.

Turgut, şunları söyledi: "Bugün ülkemizdeki sigortalılık oranı yüzde 58'e ulaştı. DASK olarak tüm planlarımızı olası büyük İstanbul depremini göz önünde bulundurarak yapıyoruz ve hasar ödeme kapasitemiz Türk Reasürans’ın yönetiminde Kasım ayı itibarıyla 40 milyar TL’ye yükselmiştir. Bu kapasite, devlet kaynaklarından tamamen bağımsız olarak oluşturulmuştur ve yalnızca Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi sahiplerinin evlerinde oluşacak deprem kaynaklı hasarların tazmini için kullanılacaktır."