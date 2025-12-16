Türkiye genelinde konut satışları Kasım ayında geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayına ilişkin konut satış istatistiklerini yayımladı. Buna göre Türkiye genelinde konut satışları, Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 azalarak 141 bin 100 oldu.

Kasım ayında en fazla konut satışı 24 bin 234 ile İstanbul’da gerçekleşti. İstanbul’u 12 bin 706 satışla Ankara, 8 bin 540 satışla İzmir izledi. En az konut satışı yapılan iller ise 78 ile Ardahan, 131 ile Bayburt ve 152 ile Artvin oldu.

Ocak-Kasım döneminde artış dikkat çekti

Konut satışları yılın ilk 11 ayında ise artış gösterdi. Ocak-Kasım döneminde konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,3 artarak 1 milyon 434 bin 133 olarak kaydedildi.

İpotekli satışlarda yıllık bazda güçlü artış var

Kasım ayında ipotekli konut satışları yüzde 1,4 azalarak 21 bin 499 oldu. Toplam satışlar içinde ipotekli satışların payı yüzde 15,2 olarak hesaplandı. Ocak-Kasım döneminde ise ipotekli konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53,5 artarak 207 bin 519’a yükseldi.

Kasım ayında 5 bin 483, Ocak-Kasım döneminde ise 49 bin 973 ipotekli konut satışı ilk el olarak gerçekleşti.

Diğer satış türleri ağırlığını korudu

Diğer satış türleriyle gerçekleşen konut satışları Kasım ayında yüzde 8,8 azalarak 119 bin 601 oldu. Bu satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 84,8 olarak kaydedildi. Ocak-Kasım döneminde diğer satış türleriyle yapılan konut satışları yüzde 8,5 artarak 1 milyon 226 bin 614 oldu.

İlk el ve ikinci el satışlarda düşüş

Kasım ayında ilk el konut satışları yüzde 5,4 azalarak 46 bin 589’a geriledi. İlk el satışların toplam satışlar içindeki payı yüzde 33 oldu. Ocak-Kasım döneminde ise ilk el konut satışları yüzde 8,9 artışla 444 bin 96 olarak gerçekleşti.

İkinci el konut satışları ise Kasım ayında yüzde 8,9 azalarak 94 bin 511 oldu. İkinci el satışların toplam satışlar içindeki payı yüzde 67 olarak hesaplandı. Ocak-Kasım döneminde ikinci el konut satışları yüzde 15,4 artarak 990 bin 37’ye ulaştı.

Yabancılara konut satışı azaldı

Yabancılara yapılan konut satışları Kasım ayında yüzde 9,7 azalarak bin 943 oldu. Bu satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 1,4 olarak kaydedildi. Yabancılara en fazla konut satışı 728 ile İstanbul’da gerçekleşirken, Antalya 662, Mersin ise 157 satışla sıralamada yer aldı.

Ocak-Kasım döneminde yabancılara yapılan konut satışları yüzde 11,1 azalarak 18 bin 993 oldu.

En çok konut Rus vatandaşlarına satıldı

Kasım ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı 310 ile Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı. Rusları 159 satışla Ukrayna, 151 satışla Almanya vatandaşları izledi.