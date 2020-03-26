Türkiye genelinde koronavirüs nedeniyle 110 fuar ertelendi

26 Mart 2020

Uluslararası Fuar Yapımcıları Derneği Başkan Yardımcısı Selçuk Çetin, Ticaret Bakanlığı'nın, 1 Mayıs'a kadar Türkiye'de düzenlenecek tüm ulusal ve uluslararası fuarların ertelendiğini duyurduğunu, sonrasında İçişleri Bakanlığı genelgesiyle toplu organizasyonların durdurulduğunu hatırlattı.

Fuarcılık sektörünün en yoğun olduğu dönemlerin şubat, mart ve nisan ayları olduğunu dile getiren Çetin, ocakta duyulmaya başlanan, şubatta tüm dünyayı saran koronavirüs salgınının da tam bu döneme denk geldiğini anlattı.

Çetin, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 25'i uluslararası olmak üzere toplam 110 fuarın ertelendiği belirterek, dünya üzerinde ertelenen veya iptal edilen fuar sayısının irili ufaklı olmak üzere bini aştığını bildirdi.

Şu an büyük bir belirsizliğin hakim olduğunu, salgının tüm dünyayı ve sektörleri derinden etkilediğini aktaran Çetin, şu ifadeleri kullandı:

"Gelecekte neler olacağını bilmiyoruz ama karamsar değiliz, gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Devletimizin ve milletimizin gücünden hiç şüphemiz yok. Biz elimizden gelen gayret ve özveriyi göstereceğiz tabi ama elbet devletimizin desteğini de bekliyoruz, ortaya çıkan hasarı hep birlikte, dayanışma içinde atlatacağımıza inanıyoruz."

"Fuarcılıkta ekonomik kayıp 100 milyar doları bulabilir"

Selçuk Çetin, araştırmalara göre tüm dünyada 325 milyar dolarlık bir ekonomik değer üreten küresel fuarcılık sektörünün yaklaşık 3 milyon kişiye istihdam sağladığını dile getiren Çetin, küresel krizin asıl etkilerinin ilerleyen dönemde daha net ortaya çıkacağını anlattı.

Dünya genelinde bu dönemde yapılamayan fuarlar nedeniyle sektörün kaybının 100 milyar doları bulabileceğini dile getiren Çetin, ayrıca seyahat, yeme-içme ve konaklama gibi yan sektörler de etkilendiğinde bu zararın yükseleceğini söyledi.

Çetin, "Şu ana kadar Türkiye'de ertelenen fuarlar nedeniyle sektörün paydaşlarıyla birlikte 200 milyon doları aşan bir kaybı söz konusu. Gelişmelere göre mayıstan itibaren neler olacağını, sürecin nasıl işleyeceğini hep birlikte göreceğiz."

Fuar iptal edildiğinde bir yıllık çalışmanın, tanıtım ve benzeri giderlerin heba olduğunu anlatan Çetin, aynı tanıtım çalışmalarını tekrar yapılması nedeniyle ek külfet oluşacağını, yan sektörlerle birlikte bu zararın arttığını ifade etti.

Çetin, iptal edilen fuarlar nedeniyle tüm paydaşların zarar gördüğünü belirterek, ihracata, sektörlere, firmalara olumsuz yansıdığını anlattı.

"Salgın sonrası fuar takvimi sıkışacak"

UFYD Başkan Yardımcısı Çetin, sektörün mevcut durumu en az zararla atlatması için gerekli yazışmaları sürdürdüklerini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Zararların telafisi için herhangi bir uygulama olmamasına rağmen mevcut durumla ilgili gerekli yazışmaları yönetim kurulumuz sürdürüyor. En büyük beklentimiz devletimizin hibe desteklerle fuar organizasyonlarını güçlendirmesidir. Bunu fuar şirketine doğrudan sağlamasa da küçük ve orta ölçekli firmalara yapacağı KOSGEB desteklerini artırması faydalı olacaktır."

Çetin, ertelenen fuarlar nedeniyle bu yılın ikinci ayrısında ve 2021'de sıkışan bir süreç yaşayacakları sözlerine ekledi.

"Krizden çıkışın yolu tekrar fuarlardan geçecek"

Dünyanın en büyük fuarcılık şirketlerinden Hyve Group'un Bölge Direktörü Kemal Ülgen, grubun Türkiye'de gerçekleştireceği fuarların tarihlerinde değişikliğe gittiğini, 43. Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul'un 18-22 Nisan'dan 24-28 Ağustos'a ertelendiğini söyledi.

Bu yıl Türkiye'de yapmayı planladıkları diğer fuarların durumuyla ilgili gündeme bağlı olarak gerekli bilgilendirmelerin yapılacağını dile getiren Ülgen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fuarcılık sektörü maalesef krizden etkilenen sektörlerin başında geliyor. Ancak unutmamalıyız ki ticari fuarlar, dünya ticaretinin can damarı ve lokomotifidir. Pandeminin kontrol altına alınmasıyla birlikte, fuarların öncülüğüne ve oluşturacağı sinerjiye duyulan ihtiyaç artacak. Dünya ekonomisinin tekrar canlanmasında, üreticiler ve alım gruplarını bir araya getiren, yeni ekonomik durumun değerlendirildiği düşünce platformları oluşturan, yeni iş yapış biçimleri ve ticari açılımların tartışıldığı ortamlar hazırlayan fuarların misyonu büyük olacak."