Türkiye genelinde yerel kalkınma atağı! 81 il, 696 proje: 417 milyar TL’lik yatırım başvurusu gerçekleşti
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Yerel Kalkınma Hamlesi Programı”na 81 ilden 696 proje başvurusu yapıldığını açıkladı. Toplam 417 milyar TL’yi aşan yatırım tutarıyla programa gösterilen yoğun ilginin, yerel kalkınmaya yönelik güveni yansıttığını belirten Kacır, nihai fizibilite çalışmaları sonrası desteklenecek projelerin şehir ekonomilerine ve istihdama güçlü katkı sağlayacağını söyledi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yerel Kalkınma Hamlesi Programı”na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kacır, programın ilk çağrısına ülke genelinde yoğun ilgi gösterildiğini belirterek, 81 ilin tamamından başvuru alındığını bildirdi.
Bakan Kacır, “Her ilimizde dört öncelikli yatırım konusuna güçlü teşvikler sunuyoruz. 81 ilimizin tamamında, toplam 417 milyar TL’yi aşan yatırım tutarına sahip 696 proje başvurusu yapıldı” dedi.
Yeni istihdam ve üretim alanları oluşturulacak
Kacır, projelerin nihai fizibilite çalışmalarının ardından desteklenecek projelerin belirleneceğini belirterek, bu süreçte şehirlerde yeni istihdam alanları oluşturulacağını, yerel üretimin teşvik edileceğini ve illerin sosyoekonomik gelişmişlik seviyesinin artırılacağını vurguladı.
“Türkiye’nin kalkınma yolculuğu yerelden güç alıyor”
Bakan Kacır, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Türkiye’nin kalkınma yolculuğu yerelden güç alıyor. Yerel Kalkınma Hamlesi Programı ile her ilimizin kendi potansiyelini harekete geçirmesini, üretim kapasitesini artırmasını ve sürdürülebilir kalkınma yolunda güçlü adımlar atmasını hedefliyoruz.”
Programın hedefi yerelde dönüşüm
“Yerel Kalkınma Hamlesi Programı”, Türkiye genelinde bölgesel üretim kapasitesini artırmak, yerel kaynakları katma değere dönüştürmek ve bölgesel istihdamı desteklemek amacıyla başlatılmıştı.
Program, illerde sanayi ve teknoloji altyapısının güçlendirilmesiyle birlikte, bölgesel farkların azaltılmasını da hedefliyor.