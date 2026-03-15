Türkiye genelindeki tarım sayımında sona yaklaşıldı

Tarım politikalarının belirlenmesinde önemli rol oynayan verilerin derlenmesi amacıyla geçen yıl temmuz ayında başlatılan genel tarım sayımında son aşamaya gelindi. TÜİK ile Bakanlık işbirliğinde Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı genel tarım sayımında alan çalışması büyük oranda bitirildi.

Çalışmanın hedef kitlesinde yer alan yaklaşık 4,2 milyon üretici ve çiftçinin yüzde 96'sı ile anket yapıldı. Kalan yüzde 4'lük kesimin büyük bölümünü, ulaşılamayan ve vefat gibi nedenlerle görüşme yapılamayanlar oluşturdu. Sayım kapsamında tarımsal işletmenin yasal statüsü, yöneticisi, arazi kullanımı, tasarruf şekli, sulama durumu, hayvan varlığı, alet ve makine kullanımı ile diğer getirici faaliyetleri gibi birçok yapısal konuda detaylı bilgi derlendi.

Geçen yıl temmuz ayından beri yürütülen veri toplama sürecinde aktif rol oynayan sayım bürolarının görevi, 30 Ocak itibarıyla sona erdi. TÜİK bölge müdürlüklerinde görev yapan yaklaşık 300 kısmi süreli proje personeli tarafından kalan az sayıda anket için telefonla görüşme yöntemiyle veri derlenmesine devam ediliyor.

Üç tema için araştırma yapılacak

Bu yılın ilk yarısında sahadan derlenen verilerin analizi ve kalite kontrol çalışmalarının yapılması, ikinci yarısında da temel sonuçların kamuoyu ile paylaşılması planlanıyor. Ayrıca, nisan ve mayıs aylarında Genel Tarım Sayımı Projesi kapsamında örnekleme yoluyla üç ayrı tematik araştırmanın yürütülmesi hedefleniyor.

"Tarımsal iş gücü", "tarımda teknoloji kullanımı", "hayvan barınakları, gübre ve toprak yönetimi" temalarında yürütülecek araştırmalara ait sonuçların 2027 yılı içinde yayımlanması öngörülüyor.