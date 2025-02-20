Türkiye gibi yüksek enflasyonlu ülkelerde yatırım! Prof. Dr. Özgür Demirtaş 'Bu hataları yapmayın' dedi, tek tek anlattı

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, yüksek enflasyonlu ülkelerde yatırım konusunda yapılan hataları madde madde sıraladı.

X (Twitter) hesabından paylaştığı mesajda Özgür Demirtaş, enflasyonun yüksek seyrettiği ortamlarda yatırım kararlarının dikkatle alınması gerektiğini ve bazı yaygın tuzaklardan kaçınılmazı gerektiğini belirtti.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş’ın yatırım hatalarına yönelik tespit ve uyarıları şöyle:

1) Enflasyonun satın alma gücü üzerindeki etkisini göz ardı etmek

* Yatırımcılar, nominal getiri oranlarına odaklanıp reel getiri (enflasyondan arındırılmış getiri) hesaplamasını ihmal edebilir. Örneğin, bir yatırım yüzde 20 getiri sağlıyorsa ama enflasyon yüzde 25 ise, gerçekte satın alma gücünüz azalır. Hata: Enflasyonu hesaba katmadan "kârlı" görünen yatırımlara yönelmek.

2) Kısa vadeli düşünmek

* Yüksek enflasyonlu ortamlarda para hızla değer kaybettiği için insanlar genellikle kısa vadeli çözümlere (örneğin, nakit tutmak) yönelebilir. Ancak nakit, enflasyon karşısında erir. Uzun vadeli, enflasyona karşı koruma sağlayan varlıklara (altın, döviz, gayrimenkul, yüksek faizli yerel para gibi) yatırım yapmamak bir hatadır.

3) Yerel para biriminde aşırı güven

* Yerel para biriminin değer kaybedeceğini öngörmeden, tüm yatırımları yerel para cinsinden yapmak risklidir. Enflasyonun yüksek olduğu ülkelerde döviz kuru dalgalanmaları sık görülür ve bu durum yerel para birimindeki varlıkların değerini eritebilir.

4) Yanlış varlıklara yatırım yapmak

A- Sabit getirili menkul kıymetler:

Yüksek enflasyonda sabit faizli tahviller veya mevduatlar reel kayıplara yol açabilir.

B- Değer kaybeden sektörler:

Enflasyonun vurduğu, fiyatlama yapamayan veya ithalata bağımlı sektörlere yatırım yapmak zarar getirebilir.

5) Risk yönetimini ihmal etmek

* Yüksek enflasyonlu ülkelerde ekonomik belirsizlik fazladır. Portföyü çeşitlendirmemek veya tüm sermayeyi tek bir varlığa yatırmak, beklenmedik çöküşlerde büyük kayıplara neden olabilir.

6) Enflasyon korumalı araçları kullanmamak

* Bazı ülkelerde enflasyona endeksli tahviller veya benzeri araçlar bulunurken, yatırımcılar bu fırsatları değerlendirmeyebilir. Bu, enflasyona karşı korumasız kalmalarına yol açar. Bu tahviller ancak enflasyon ölçümünün doğru yapıldığı ülkelerde işe yarar.

7) Paniğe kapılıp aceleci davranmak

* Enflasyonun yarattığı panikle, piyasa zamanlamasını yanlış yaparak (örneğin, dipte satıp zirvede almak) zarar edilebilir. Duygusal kararlar yerine soğukkanlı bir strateji eksikliği ciddi bir hatadır.

8) Maliyet artışlarını hesaba katmamak

* İşletme sahipleri veya girişimciler, enflasyonun hammadde, işçilik ve operasyonel maliyetleri artıracağını öngörmezse, yatırımın kârlılığı beklenenden düşük kalabilir.