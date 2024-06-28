Türkiye gri listeden çıkarıldı, Timothy Ash'ten dikkat çeken mesaj

Gelişmekte olan ülkelerin piyasalarını takip eden İngiliz ekonomist Timothy Ash, Türkiye ekonomisine ilişkin görüşlerini paylaşmayı sürdürüyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Mali Eylem Gücü (FATF) Genel Kurul Toplantısı için Singapur’da bulunuyor. Şimşek’in X (Twitter) hesabından yaptığı “Başardık” paylaşımı Türkiye’nin beklentiler doğrultusunda gri listeden çıkarıldığı şeklinde algılandı.

Türkiye’nin gri listeden çıkarılması haberinin ardından Türkiye ekonomisini yakından takip eden İngiliz ekonomist Timothy Ash’ten bir yorum geldi.

X (Twitter) hesabından bir mesaj paylaşan Ash, “Türkiye FATF’ın gri listeden çıkarılmış gibi görünüyor. Şimşek için bir başka zafer” değerlendirmesi yaptı.

1989'da suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının finansmanının önlenmesi amacıyla İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (Organization for Economic Co-operation and Development - OECD) tarafından kurulan Mali Eylem Gücü, Türkiye'nin gri listeden çıkarıldığını resmi olarak açıkladı.