Türkiye gri listeden çıktı, yatırımlar artacak

Singapur’da yapılan Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Genel Kurulu'nda Türkiye’nin ‘gri liste’den çıkışına onay verildi. Kararı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden ‘Başardık’ ifadesiyle duyurdu. FATF Dönem Başkanı T. Raja Kumar ise Türkiye’nin gri listeden çıktığını ve artık artırılmış izleme sürecine tabi olmayacağını belirtti.

Bir engel daha geride kaldı

Bakan Şimşek’in ilk açıklamasının ardından İngiliz ekonomist Timothy Ash,"Şimşek için bir başka zafer" yorumunu yaparken, kararı değerlendiren uzmanlar Türkiye’nin gri listede olmasından dolayı yatırım yapamayan pek çok uluslararası fonun Türkiye’ye yatırım yapabilmesinin önünün açıldığına işaret etti.

Uzmanlar TL varlıklarda başlayan yabancı ilgisinin büyük yatırım fonlarıyla artmasını beklerken, A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan da Türkiye’nin önemli bir engeli geride bıraktığını kaydetti. Doğan, “Bu karar ileride gelecek yeni not artışları ve içeride makro verilerdeki toparlanma ile taçlandırılabilecek olur isek arzu edilen yabancı yatırımcı girişi de hız kazanmış olacaktır. Bu nedenle günlük etkiler dışında kararın orta ve uzun vadede Türkiye'nin risk primi ve TL varlıkların fiyatlamasında pozitif etkiler doğuracağını düşünüyoruz” dedi. İş dünyası, kararı ‘yeni fırsat pencereleri açacak’ ifadeleriyle değerlendirdi.