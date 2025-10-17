Türkiye-Güney Afrika ilişkileri İstanbul’daki forumda masaya yatırıldı

İstanbul’da devam eden Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu (TABEF), Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki ekonomik ve stratejik işbirliğinin derinleştirilmesi amacıyla düzenleniyor.

Forumun odak oturumlarından birinde, Türkiye-Güney Afrika ilişkileri masaya yatırıldı.

Taraflar, ikili ilişkilerin ekonomik temellerin ötesine taşınarak dostluk ve kalkınma ortaklığı vizyonuna dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı.

“Artık bu ilişkilerin dostluk seviyesine taşınma zamanı geldi”

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Güney Afrika İş Konseyi Başkanı Abubekir Salim, forumda yaptığı konuşmada iki ülke arasındaki ilişkilerin her geçen gün güçlendiğini belirterek şunları söyledi:

“Artık bu ilişkilerin sadece ekonomik değil, dostluk seviyesine taşınmasının zamanı geldi. Türkiye ile dost olan ülkeler geleceğe güvenle yürür.”

Türkiye’nin Azerbaycan ve Pakistan gibi Güney Afrika için de güvenilir bir ortak olduğunu belirtti. Salim ayrıca Güney Afrika’nın Filistin konusundaki kararlı tutumuna dikkat çekerek, “Bu tavır bize ne kadar dost bir ülke olduklarını bir kez daha hatırlattı.” dedi.

“Türkiye ile ortaklığımız kalkınma odaklı”

Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Paul Mashatile, iki ülke arasındaki işbirliğinin sadece ekonomik değil, aynı zamanda kalkınma temelli bir ortaklık olduğunu vurguladı.

Mashatile, Türkiye’nin ileri üretim teknolojilerindeki tecrübesi ile Güney Afrika’nın genç iş gücü ve altyapısının Dördüncü Sanayi Devrimi kapsamında mükemmel bir sinerji oluşturduğunu ifade etti.

Yakın zamanda Ankara’da düzenlenen ilk Türkiye-Güney Afrika Karma Komisyonu toplantısında imzalanan Mutabakat Zaptı ile iki ülke arasındaki yatırım ve ihracat kanallarının güçlendirildiğini de hatırlattı.

“Türkiye’yi kilit ortağımız olarak görüyoruz”

Güney Afrika Savunma ve Askeri Gaziler Bakanı Angie Motshekga, Türkiye ile savunma, uzay, tarım, tekstil ve bilişim gibi birçok alanda işbirliğini büyütmek istediklerini belirtti.

Motshekga, özellikle yenilenebilir enerji, elektrikli araçlar ve kritik mineraller alanlarındaki Türk yatırımlarının, Afrika’nın enerji dönüşümünde önemli rol oynayacağını söyledi.

“Bu ortaklığı tanımlayan şey kararlılığımız ve diyalogdan uygulamaya geçişimizdir” diyen Motshekga, Türkiye ile kurulan işbirliğinin Afrika’nın refahını daha kapsayıcı ve sürdürülebilir hale getireceğini vurguladı.