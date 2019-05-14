Türkiye için rehber hazırlıyor!

14 Mayıs 2019

Jülide YİĞİTTÜRK GÜRDAMAR

McKinsey’nin, dünyada dijitalleşme ve otomasyonun iş dünyası ve mesleklere olan etkileriyle ilgili yaptığı araştırmaya göre, dünyada çalışanların yüzde 3-14’üne denk gelen 75 ila 350 milyon kişinin yeni iş bulabilmek için farklı yetenekler kazanması gerekiyor. Gelecek 11 yılda küresel ölçekte 400 - 800 milyon arasındaki iş, otomatize olacak. Bu alanlarda çalışanlar dönüşüme ayak uyduramazsa işsiz kalacak.

McKinsey’nin araştırmasına göre, 2015-2030 yılları arasında küresel tüketim 23 trilyon dolar artacak ve 2025’e dek tüketici sınıfına 1 milyar insan daha dahil olacak. Bu da dayanıklı ev aletleri, eğlence, finansal hizmetler, telekomünikasyon, konut, sağlık hizmetleri ve eğitim alanlarında küresel çapta 300-350 milyon yeni iş olanağı yaratılacak.

Yaşlanan nüfus da mesleklerin şekillenmesinde önemli bir etken. 2030’da 2014’e göre, 65 yaş ve üzeri 300 milyon daha fazla kişi olacak. Bu doğrultuda McKinsey, küresel çapta doktor, hemşire, bakıcı gibi profesyonellere ihtiyacın artacağını ve sağlık hizmetleri ve ilgili sektörlerde, 2030’a dek 80-130 milyon yeni iş yaratılacağını öngörüyor.

Konut ve altyapı önem kazanacak

McKinsey’nin araştırmasına göre, yaşanan teknolojik dönüşüm de beraberinde yeni iş imkanları getirmeye devam edecek. Şirket verilerine göre, 2015-2030 yıllarında teknoloji yatırımları yüzde 50’den fazla artacak. Bu yatırımın yarısı ise IT hizmetlerine yapılacak. Bu da 2030’a dek bu alanda 20-50 milyon yüksek maaş getiren iş olanakları yaratılmasını sağlayacak. Zorlu değişim dönemine rağmen gelecek farklı fırsatlar ve gelişim alanları sunuyor. Teknoloji, hizmet sektörü, enerji, yaşlı bakımı, altyapı ve inşaat sektörlerinde işgücüne duyulan ihtiyaç artacak.

İş olanaklarına pozitif etki eden bir diğer güçlü sektör ise konut ve altyapı. Bunun karşılanması için yıllık 2.5 trilyon dolar olan yatırımların yıllık 3.3 trilyon dolara yükseltilmesi gerekiyor. Bu yatırım, mühendislik, mimari, ahşap işçiliği, makine operatörlüğü gibi alanlarda minimum 80 milyon, maksimum 200 milyon yeni iş yaratmak anlamına geliyor.

Türkiye'nin geleceği için rehber hazırlıyor!



ABD'li danışmanlık şirketi McKinsey, Türkiye’de dönüşüm için aksiyon odaklı bir rehber hazırlamak üzere çalışmalara başladı. Şirketin bugün duyurduğu çalışma, McKinsey Global Enstitüsü iş birliğiyle gerçekleştirecek ve dijitalleşmenin 2030 yılındaki Türkiye'nin iş gücü üzerindeki etkilerine odaklanacak.



Türkiye'de 250 kişilik bir ekiplerinin olduğunu söyleyen McKinsey Ülke Direktörü Can Kendi, "Türkiye’de kamunun doğru sektörlere, yükselen yeteneklere odaklanması lazım” dedi.



Dijitalleşme ve otomasyonun iş dünyası ve mesleklere olan etkileri ve bu dönüşümün nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda araştırmalar yürüten kuruluş, bu yılın ikinci yarısında sonuçlanması beklenen çalışmasıyla Türkiye genelinde ve sektörler bazında veriye dayalı ve karşılaştırmalı olarak mevcut durumu ve beklentileri belirleyecek, somut aksiyona dönük inisiyatifleri ortaya koyacak.