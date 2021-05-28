Türkiye, İHA-SİHA pazarında yükseliyor

İnsansız hava araçlarının askeri kullanımına yönelik ilk farkındalık oluşturan ülkelerden biri olan Türkiye, 90’lı yıllarda satın almayla başlayan serüvenini 2000’li yıllarda geliştirmeye ve 2010’lu yıllarda da üretim-ihracata dönüştürdü. 2004’te TUSAŞ’ın ANKA ve 2006’da Baykar’ın İHA’sı ile başlayan yerli üretim sürecinde en az 6 ülke Türk İHA ve SİHA’larının kullanıcısı oldu.

Ülke sayısındaki belirsizlik Libya ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne yönelik resmi açıklama bulunmamasından kaynaklanıyor. Türkiye’nin yanı sıra, Azerbaycan, Ukrayna, Polonya, Suudi Arabistan, Katar ve Tunus Baykar Savunma, Vestel Savunma ve TUSAŞ ürünü İHA/SİHA’ları kullanıyor. Bunlar arasında çeşitli çelişkili haberlere konu olan Libya ve Birleşik Arap Emirlikleri bulunmuyor.

ABD ve Avrupa’nın, dolayısıyla “NATO”nun Rusya ile olan geriliminde yeni riskli bölge haline gelen Doğu Avrupa/Baltık bölgesinde Polonya, Türk üretimi Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracını (SİHA) seçti.

3 ayrı Türk üreticiden 5 ayrı model

Resmi açıklamalara göre toplam 24 adet Bayraktar TB2, lazer güdümlü mühimmat, eğitim, yedek parça ve bazı alanlarda teknoloji transferini içeren anlaşma imzalandı. Teslimatlar 2022’de başlayarak 2024 yılında tamamlanacak. Polonya, 6 Bayraktar TB2’den oluşan paketin fiyatının yaklaşık 67 milyon dolar olduğunu açıkladı. Anlaşmanın diğer unsurlarına yönelik mali bilgi verilmedi. Mühimmat, eğitim, yedek parça vb. unsurlar da eklendiğinde toplam anlaşmanın 400 milyon dolara erişebileceği belirtiliyor.

Türkiye’nin halen 3 ayrı üreticide 5 ayrı model ve bu modellerin farklı varyantlarının bulunduğu geniş bir taktik İHA ve SİHA ailesi bulunuyor. Bayraktar’ın yanı sıra TUSAŞ’ın ANKA ailesinin keşif gözetleme için ANKA-A/B, uydu kontrollü taktik olarak kullanılabilen yanında silahlı versiyonu ANKA-S bulunuyor. AKSUNGUR da silahlı ve keşif-gözetleme amaçlı olarak iki farklı görevde kullanılabiliyor.

Vestel Savunma’nın 2000’lerin başında başlattığı projesi Karayel, Suudi Arabistan’a ihraç edildi. Suudi Arabistan, Karayel-SU’nun teknoloji transferi ile Suudi Arabistan’da üretilmesi için Vestel Savunma ile 2019’da mutabakat zaptı imzaladı.