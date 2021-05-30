Türkiye ile Azerbaycan Karabağ'ın imarında birlikte çalışacak

Temaslarda bulunduğu Azerbaycan'da açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Karabağ'ın imarı konusunda Türkiye Cumhuriyeti olarak tecrübe ve birikimlerimizi paylaşacağız, el birliğiyle çalışacağız. Nahçıvan'da da projelerimiz var. Önemli ulaşım ve lojistik koridorlarını en kısa zamanda değerlendirip sonuç alacağız." dedi.

Karaismailoğlu, kara yollarında Türk transit firmalarının yaşadığı sıkıntıları da Azerbaycanlı muhataplarıyla müzakere edeceğini belirtti.

Karabağ'ın imarında gerekli olan kara yolu ve demir yolu bağlantıları için önemli görüşmeler yaptıklarını dile getiren Karaismailoğlu, "Güçlü firmalarımızın da desteğiyle plan ve projelerimizi yapıp, en kısa zamanda hayata geçirip buraları lojistik ve ulaşım bağlamında dünyanın en önemli merkezlerinden birisi haline getireceğiz. Türkiye ve Azerbaycan'ı kaliteli, konforlu ve güvenli yollarla birbirine bağlamanın çabası içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.