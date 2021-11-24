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Türkiye ile BAE arasında swap anlaşması için öngörüşme yürütülüyor

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında olası bir swap anlaşmasına yönelik ön görüşme yürütülüyor.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
Reuters
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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu bugün Türkiye'yi ziyaret eden Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileriyle iki ülke arasında olası bir swap anlaşmasına yönelik ön görüşme yürütüyor.

Reuters'a bilgi veren konu hakkında bilgi sahibi iki kaynak da Kavcıoğlu'nun bugün Cumhurbaşkanlığı'nda gerçekleştirdiği görüşmelerini doğruladı.

TCMB konuya ilişkin yorum yapmadı.

Swap anlaşmaları iki ülke arasında genel olarak lokal para cinsinden ticareti geliştirmek için kullanılıyor. Öte yandan bu anlaşmalar TCMB'nin brüt rezervlerini daha da yukarıya yaşıyor.

TCMB'nin Çin ile 6 milyar dolar, Katar ile de 15 milyar dolar ve Güney Kore ile 2 milyar dolar olmak üzere toplam 23 milyar dolara ulaşan swap anlaşması bulunuyor.

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