Türkiye ile BAE kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşması için müzakerelere başladı

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ikili ticaret ve diğer ekonomik faaliyetlerin geliştirilmesini amaçlayan kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşması için müzakerlere başladı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve BAE Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, müzakerelerin başladığını İstanbul'da açıkladılar.

Muş, anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte son olarak 2017 yılında yakalanan 15 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi hedefinin "kısa zamanda" yeniden sağlanabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı'nın Şubat ayında ülkeyi ziyereti sırasında ilişkilerin geliştirilmesi yönünde temaslara başlandığını hatırlatan Muş bu görüşmelerin anlaşmanın temelini oluşturduğunu söyledi ve şöyle devam etti:

"Bu müzakerelerde yalnızca mal ticaretini kapsayan alışılagelmiş bir serbest ticaret anlaşması müzakere etmiyor, adından da anlaşılacağı üzere geleceğin küresel ticari dinamikleri ile uyumlu yeni nesil bir anlaşma modelini hayata geçirmek üzere yola çıkıyoruz" dedi.

Muş Birleşik Arap Emirlikleri, 8 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi ile Türkiye'nin halihazırda Körfez bölgesindeki en büyük ticaret ortağı konumunda olduğunu da söyledi ve şöyle devam etti:

"Yine bu anlaşmanın hayata geçirilmesiyle yenilenebilir enerji, elektrikli ulaşım ve taşımacılık ile yazılım gibi küresel eğilimlerin yakalanması elzem olan alanlarda yeni yatırımların ve projelerin hayata geçirilmesi mümkün olacak."

Türkiye ile BAE kısa süre önce yaklaşık 5 milyar dolar tutarında swap anlaşmasını da iki ülkenin ilişkileri düzeltmesi kararının hemen ardından imzalamıştı. TCMB'nin görüşmelere başladıktan sonra en hızlı tamamladığı swap anlaşması BAE olmuştu.