"Türkiye ile Çin arasındaki ekonomik ilişkiler olması gerekenin çok altında"

05 Kasım 2019

OSMAN KILIÇ/İSTANBUL

TÜSİAD ve Dostluk Grubu işbirliği ile Çin'den Türkiye'yi ziyaret eden üst düzey hükümet ve iş dünyası temsilcilerinden oluşan iş heyetinin katılımıyla “Türkiye – Çin İş Forumu” düzenlendi.



Toplantıda konuşan TÜSİAD Genel Sekreteri Bahadır Kaleağası, "Maalesef kötü bir haber vereceğim; kuşak ve yol projesine baktığımızda, küresel ekonomiye baktığımızda, Türkiye'nin ve Çin'in potansiyeline baktığımızda kötü ve olumsuz bir tablo ile karşılaşıyoruz. Çin ile Türkiye arasındaki ilişkiler olması gerekenin çok ama çok altında seyretmektedir" dedi.



Bunun bir nevi olumlu bir durum da olabileceğini ifade eden Kaleağası, "Yani önümüzde muazzam bir potansiyel var. Aslında olumsuz gibi gözüken bu tabloyu fırsata dönüştürebiliriz. Çok iyi bir ekonomik ortaklık yapabiliriz. Buna hep birlikte karar vereceğiz" şeklinde konuştu. TÜSİAD'ın bu yolu aydınlatacağını vurgulayan Kaleağası, "İş ortamı ve yatırım ortamı bunların başında geliyor" diye konuştu.



Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne de entegre olduğunu ifade eden Kaleağası, "Türkiye'nin AB ile ilişkileri daima devam etmektedir, uyum süreci devam etmektedir. Dolayısıyla Çinli şirketlere öngörülebilir ve güvenilir bir yatırım ortamımız var" dedi. Türkiye'nin Asyalı yeteneklere de sahip olduğunu aktaran Kaleağası, "Türkiye bir taraftan Avrupalı bir ülke, bir taraftan da Asya'ya açılan bir ülkedir. Biz konumumuz itibariyle Çin'e yakın bir ülkeyiz" diye konuştu.

"Çin, Türkiye'yi ikinci bir üs olarak seçmelidir"



Toplantıda konuşan bir diğer isim olan Dostluk Grubu Başkanı Mehmet Avcı, "Bizler Çin devleti ve yatırımcılardan Türkiye'yi bölgede bir merkez üs olarak değerlendirmesini bekliyoruz. Bu bakımdan ikinci merkezlerinin Türkiye'de yer almasını talep ediyoruz" şeklinde konuştu.



Dünyada oldukça büyük sorunların mevcut olduğunu bildiren Avcı, "Bu sorunlar karşısında toplum devletlerden konforları için daha fazla zenginlik talep etmektedir. Bu açıdan neler yapmamız gerektiğini düşünmeliyiz. Dünyanın ekonomik anlamda daha iyi hale gelmesi için zenginlik şart, bu açıdan bize büyük sorumluluk düşüyor" dedi.



Türkiye ile Çin arasındaki işbirliğinin pozitif gelişmeler yaratacağını kaydeden Avcı, "Bireyler ve şirketler için önemli olan adaptasyon ülkeler için de oldukça önem kazanmaktadır. Türkiye ve Çin bu açıdan güçlü devletlerdir. Her iki devlet de ortak bir çok özellik taşımaktadır" diye konuştu. Çin ile Türkiye'nin yapacağı çok şey olabileceğini vurgulayan Avcı, "Çin'in Türkiye'ye yatırım yapması için birçok sebep var. Türkiye, doğunun batıya ve batının doğuya ulaşması için bir köprüdür" dedi.