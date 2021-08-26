Türkiye ile daha kapsamlı bir STA için müzakerelere 2022’de başlanacak

Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) Türkiye ile Birleşik Krallık arasında devam eden ikili ticareti teminat altına almak adına önemli olduğunu belirten Birleşik Krallık İhracat Bakanı Graham Stuart, daha kapsamlı bir STA için müzakerelerin 2022’de başlayacağını bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) ile anlaşmanın ardından Türkiye ile STA yapmaktan dolayı son derece mutlu olduklarını ifade ededen Stuart, 2019'a kadar son 10 yılda ticaret hacminin yüzde 70 büyüdüğünü ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin 20 milyar sterline ulaştığını bildirdi. Stuart, ikili ticaret hacminin gelecek yıllarda daha da büyüyeceğini vurguladı.

STA'nın devam eden ikili ticareti teminat altına almak adına önemli olduğunu belirten Stuart, "Hem Türk hükümeti hem de biz ticari iş birliğini güçlendirmek için yeni alanlar geliştirmenin çok büyük potansiyeli olduğuna inanıyoruz. İşte bu yüzden gelecek yıl daha kapsamlı bir STA'yı müzakere edeceğiz. Çünkü Birleşik Krallık ve Türkiye'nin ortaklık içinde daha fazlasını yapabileceğine inanıyoruz." dedi.

“Türkiye çok cazip bir pazar”

Büyük Türk firmalarının Birleşik Krallık'a yatırım yapma arzularını görmekten dolayı son derece mutlu olduğunu dile getiren Stuart, Birleşik Krallık olarak, AB'de iken mümkün olmayan küresel pazarlara açıldıklarını aktardı. Bu nedenle kendilerini Türk firmalarının küreselleşebileceği bir üs olarak gördüklerini kaydeden Stuart, “Birleşik Krallık'ta küresel pazarlara erişiminizin yanı sıra dünyanın önde gelen sınır ötesi finans merkezine ve Avrupa'nın en iyi üniversite sistemine erişiminiz de olur. Diğer Avrupa ülkelerine kıyasla İngiltere'de operasyonlarını başlatmak veya genişletmek isteyen daha fazla start up ve teknoloji girişimleri olduğunu da görüyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin önemli bir güç olduğunu belirten Stuart, Türkiye'nin ihracatının önemli ölçüde arttığını gördüklerini söyledi. Türk halkının gösterdiği azmin görülmeye değer olduğunu ifade eden Stuart, “Tüm alanlarda zenginleşiyor ve daha uluslararası hale geliyor. Türkiye çok cazip bir pazar. İşte bu yüzden Türkiye'de yatırım yapan çok sayıda büyük İngiliz oyuncu görüyoruz, gelecekte daha fazlasını yapmaları için onları teşvik edeceğim." ifadelerini kullandı.

Graham Stuart, Türkiye'de iş yapan İngiliz firmalarının çok fazla uzmanlığı bulunduğunu, Türkiye ile birlikte yapabilecekleri daha çok şey olduğunu düşündüklerini, Türkiye tarafında da insansız hava araçları ve otonom sistemler alanında büyük bir uzmanlık olduğunu, bu nedenle ortaklıkların sadece hükümet düzeyinde değil, aynı zamanda işletmeler arasında da teşvik edilmesi gerektiğini düşündüklerini söyledi.