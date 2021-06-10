Türkiye ile Etiyopya ulaştırmada iş birliğine gidiyor

Türkiye ile Etiyopya arasında ulaştırma alanında Teknik İşbirliği Mutabakat Zaptı imzalandı. Mutabakat zaptı iki ülkenin ulaştırma bakanlıkları arasında karşılıklı tecrübe ve eğitim aktarımını öngörüyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Etiyopya'nın Türkiye için önemli olduğunu söyledi.

Yaptığımız anlaşmayla ilişkilerin artarak devam edeceği inancında olduğunu belirten Karaismailoğlu, "Son 19 yıldır ülkemizdeki büyük ulaştırma altyapı hamlemizde edindiğimiz bilgi, birikim ve tecrübelerimizi dost ülkelerle paylaşma imkanı buluyoruz. Onların da büyümesine, gelişmesine ve ekonomilerinin büyümesine büyük katkı verecek olan projelerle ilgili her türlü desteği, katkıyı vereceğiz. Kara yolunda, hava yolunda, demir yolunda, deniz yolunda, ulaşımın bütün modlarında, hem yatırımın yapılması, hem entegrasyonların sağlanması konusunda bütün tecrübelerimizi kardeş ülkelerle paylaşıyoruz. Onların gelişmesine ne kadar katkıda bulunursak, bizim için gurur vesilesi olacak." şekinde konuştu.

Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Dagmawit Moges ise, "İki ülke arasında çok uzun zamandan beri çok iyi ilişkiler var. Bu anlaşma ile birlikte daha üst ve yeni bir düzeye çıkarmış oluyoruz. Ülkenizle birlikte bilgi, uzman, deneyim paylaşımı noktaları ülkemizde başlattığımız kalkınma hamlesine katkı yapacak. Bu bağlamda özel sektör firmaları için, ülkemize yatırım yapılması noktasında önemli fırsatlar bulunuyor." ifadelerini kullandı.