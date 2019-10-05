Türkiye ile Fransa arasında "stratejik" hedef

05 Ekim 2019

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği Ekonomi Müsteşarı Daniel Gallissaires, Türkiye ile Fransa arasındaki ticari ilişkileri değerlendirdi.

İki ülke arasında gelecek döneme yönelik 20 milyar avro ticaret hacmi hedefi konulduğunu belirten Gallissaires, buna ulaşmak için bazı stratejik sektörlere odaklanacaklarını söyledi.

Gallissaires, "Türkiye ile akıllı şehirler, enerji, sürdürülebilir kent, ulaştırma, inovasyon, çevre yönetimi, tarım sektörü gibi stratejik alanlarda iş birliklerimizi genişletmek istiyoruz. Bu anahtar sektörlerle iki ülke arasında 20 milyar avro ticaret hacmi hedefine ulaşılacağına inanıyoruz." diye konuştu.

"İkili ticarette Türkiye karlı durumda"

Türkiye'nin geçen yıldan bu yana ikili ticarette Fransa'dan daha çok ihracat geliri elde ettiğine dikkati çeken Gallissaires, "Fransa gümrük verilerine göre, iki yıl önce tabloda 7 milyar avro ihracat, 7 milyar avro ithalat olmak üzere bir dengelenme sağlanmıştı fakat şu an Fransa 2 milyar avro Türkiye'ye karşı açık vermiş durumda. Fransa geçen yıldan bu yana Türkiye'ye 6 milyar avroluk mal ihracatı yaparken, 8 milyar avroluk Türkiye'den ithalat gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.

Türk iş dünyasını Fransa'da görmekten memnuniyet duyacaklarını vurgulayan Gallissaires, şunları kaydetti:

"Türk ve Fransız şirketler arasında 3'üncü ülke pazarlarındaki iş birliklerini artırmak için uğraşıyoruz, özellikle Orta Doğu, Afrika ve Balkanlar'da. Fransız ve Türk şirketler bu bölgede oldukça başarılı ve bu sebeple birçok potansiyel fırsatlar bulunuyor. İnşaat ve enerji özellikle bu bölgelerdeki başlıca iş birliği alanlarımızı oluşturuyor. Halihazırda Fransız-Türk ortaklığı olan bazı firmalar var. Yapı Merkezi ile Fransız Freyssinet firması Afrika'da birlikte çalışıyorlar. Orta Asya ve Balkanlar'da birlikte çalışan Türk TAV ve Fransız Aeroports de Paris firmaları da bulunuyor."

Gallissaires, dünya çapında bir arada çalışan iki ülke şirketlerinin çokluğunun Türk ve Fransız firmaların 3'üncü ülke marketlerinde yapabilecekleri ortaklıkların birer ispatı niteliğinde olduğunu sözlerine ekledi.