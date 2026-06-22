Türkiye ile Güney Kore yeni yol haritası çizecek

Türkiye ile Güney Ko­re arasındaki ser­best ticaret anlaş­ması (STA) ile oluşturulan ortak komitenin 6. dönem toplantısının 23 Haziran’da başlaması bekleniyor. İki ül­ke, ticari ilişkilerini özellik­le nükleer enerji, yapay zeka, savunma sanayisi ve kritik mineraller gibi stratejik alan­larda derinleştiriyor. An­kara’da gerçekleştirilmesi planlanan ve iki gün devam edecek toplantı kapsamın­da karşılıklı yatırımların ele alınması, dengeli bir ticaret için ileriye yönelik yol harita­sı değerlendirilecek. Bu doğ­rultuda iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler, Kore Sa­vaşı’na dayanan güçlü siyasi bağların yanı sıra ticaret, ya­tırım ve teknoloji işbirliği te­melinde gelişiyor. Özellikle 2012’de imzalanan ve 2013’te yürürlüğe giren STA ile yeni bir boyut kazanan ticari iliş­kiler, son dönemlerde otomo­tivden savunma sanayisine, enerjiden dijital teknolojile­re çeşitli alanlarda gelişiyor. Türkiye, son dönemde özel­likle nükleer enerji, yapay zeka, yarı iletkenler, batar­ya teknolojileri, kritik mi­neraller, inovasyon ve yeni­lenebilir enerji gibi strate­jik alanlarda Güney Kore ile ortak projelerin geliştirilme­sini önceliklendiriyor. Tür­kiye’nin coğrafi olarak uzak ama yüksek ticaret potan­siyeline sahip pazarlara dış satımını artırmak amacıy­la geliştirdiği “Uzak Ülkeler Stratejisi” kapsamında yer alan Güney Kore, “ihracatta hedef pazar” listesinde de bu­lunuyor.

Söz konusu ülkeyle ikili ti­caret, son yıllarda düzenli artış gösteriyor. Türkiye İs­tatistik Kurumu (TÜİK) ve­rilerine göre, 2021-2025 dönemini kapsayan 5 yıl­da Türkiye ile Güney Ko­re arasındaki ticaret hacmi 50,8 milyar dolar oldu. Tica­ret hacmi geçen yıl 11,4 milyar doları, bu yılın ilk 4 ayında 3,7 milyar doları buldu. Söz ko­nusu ülkeye ihracatta eczacı­lık ürünleri, metal cevherle­ri, mekanik cihaz ve aletler ile su ürünleri başta gelirken, bu ülkeden ithalatta demir ve çe­lik, plastikler ve mamulleri ile motorlu kara taşıtları öne çıkıyor. Güney Kore ile ya­tırım alanındaki ilişkilerin derinleştirilmesi, istikrar­lı ve kalıcı işbirliğinin oluş­turulması açısından önem taşıyor. Aralarında otomo­tiv üreticilerinden Hyundai, tüketici elektroniği, beyaz eşya ve iklimlendirme ala­nında faaliyet gösteren LG gibi dev şirketlerin de yer al­dığı 226 Güney Koreli firma­nın Türkiye’de yaklaşık 451 milyon dolarlık yatırımı bulu­nuyor.

Savunma sanayiinde dikkat çekiyorlar

İki ülke son dönemlerde, özellikle Altay ana muharebe tankı projesi başta olmak üzere, savunma sanayisi alanındaki iş birliğini çeşitli projeler aracılığıyla sürdürüyor. Sinop’ta inşa edilmesi planlanan ikinci nükleer santral projesinde Güney Koreli şirketlerle görüşmelere de ağırlık veriliyor. Daha önce 1915 Çanakkale Köprüsü ve Avrasya Tüneli gibi mega projelerde birlikte çalışan iki ülke, geçen yıl imzalanan yeni otoyol ve kentsel gelişim protokolleriyle bu alandaki işbirliklerini derinleştiriyor. Türk ve Güney Koreli araştırmacıların yapay zeka, ileri malzeme ve dijital teknolojiler üzerine ortak bilimsel AR-GE projeleri geliştirip fon almalarına olanak tanınıyor.