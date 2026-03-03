Türkiye ile Kanada arasında nükleer iş birliği: CANDU reaktörleri değerlendirmeye alındı

Türkiye’de nükleer enerji santrallerinin geliştirilmesinden sorumlu Türkiye Nükleer Enerji Anonim Şirketi (TÜNAŞ) ile Kanada merkezli nükleer enerji şirketi AtkinsRealis arasında Türkiye’de nükleer enerji santrallerinin geliştirilmesine yönelik iş birliğini öngören bir Mutabakat Zaptı imzalandı. Anlaşma, Kanada’nın CANDU reaktör teknolojisinin Türkiye’de uygulanabilirliğinin detaylı bir şekilde değerlendirilmesini öngörüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Enerji sepetimizi çeşitlendirmek ve nükleer enerjinin kapasitesini artırmak için iki ülke arasındaki ortak çalışma potansiyeline büyük önem veriyoruz” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın Kanada ziyareti, nükleer enerji alanıyla ilgili önemli bir anlaşmaya da vesile oldu. Kanada Maden Araştırmacıları ve Geliştiricileri Derneği (PDAC) Kongresi marjında, TÜNAŞ ile Kanadalı nükleer enerji şirketi AtkinsRealis arasında Türkiye’de nükleer enerji santrallerinin geliştirilmesini öngören bir Mutabakat Zaptı imzalandı.

CANDU reaktör teknolojisi

Bakan Bayraktar ile Kanada Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Tim Hodgson’un refakat ettiği anlaşma, Kanada’nın CANDU reaktör teknolojisinin Türkiye’de uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi için teknik veri ve bilgi paylaşımını ve ikili iş birliği kurulmasını öngörüyor.

Güvenilirliğini kanıtlamış ileri teknolojilerden biri

Bakan Bayraktar, imza töreninin ardından sosyal medya hesaplarından mutabakat zaptına ilişkin, “Toronto’da Kanada Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Sayın Tim Hodgson ile birlikte nükleer enerji alanında ülkelerimiz arasında yeni bir iş birliği zemini oluşturacak önemli bir anlaşmanın imzalanmasına şahitlik ettik. TÜNAŞ ile Kanada merkezli nükleer enerji şirketi AtkinsRealis arasında, ülkemizde nükleer enerji santrallerinin geliştirilmesine yönelik iş birliğini öngören Mutabakat Zaptı imza altına alındı. Bu mutabakatın en stratejik başlıklarından birini, dünyada güvenilirliğini kanıtlamış ileri teknolojilerden biri olan Kanada’nın CANDU reaktör teknolojisinin ülkemizde uygulanabilirliğinin detaylı bir şekilde değerlendirilmesi oluşturuyor.” açıklamasını yaptı.

Ortak çalışma potansiyeline büyük önem veriyoruz

Türkiye ile Kanada arasındaki iş birliği potansiyeline işaret eden Bayraktar, “Enerji sepetimizi çeşitlendirmek ve nükleer enerjinin kapasitesini artırmak için iki ülke arasındaki ortak çalışma potansiyeline büyük önem veriyoruz.” ifadelerini kullandı.