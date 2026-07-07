Türkiye ile Kanada arasında serbest ticaret dönemi başlıyor

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İletişim Başkanlığı, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kanada Başbakanı Mark Carney'in 7 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, Türkiye ile Kanada arasında Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakerelerinin resmen başladığını açıkladı.

Açıklamada, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Kanada Uluslararası Ticaret Bakanı Maninder Sidhu'nun Haziran 2026'nın başında yayımladığı Ortak Bakanlar Bildirisi ile kapsamlı bir STA'ya yönelik istikşafi görüşmelerin başlatıldığının ilan edildiği hatırlatıldı. Atılan adımın, iki ülke arasındaki ekonomik ortaklığın daha da derinleştirilmesine yönelik 'ortak iradeyi ortaya koyduğu' vurgulandı.

"Ekonomik büyümeyi destekleyecek"

İletişim Başkanlığı açıklamasında, müzakere sürecinin sağlayacağı katkılara dikkat çekilerek, "Daha yakın ekonomik iş birliği; ekonomik büyümeyi destekleyecek, istihdam oluşturulmasına katkı sağlayacak, rekabet gücünü artıracak, tedarik zincirlerini güçlendirecek ve işletmelerimizin giderek daha dinamik hâle gelen küresel ekonomide başarı elde etmelerine yardımcı olacaktır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, hedeflenen anlaşmanın kapsamlı, modern ve her iki tarafın da yararına olacak şekilde hazırlanacağı belirtilirken, müzakerelerin resmen başlamasının iki ülke ilişkilerinde önemli bir dönüm noktası olduğu kaydedildi.

Teknik heyetler çalışmalara başlıyor

Önümüzdeki aylarda iki ülkenin teknik heyetlerinin, anlaşmanın kapsamı ve hedeflerinin belirlenmesi ile ilk müzakere turuna hazırlık amacıyla teknik çalışmalar yürüteceği bildirildi.

Sürecin sonunda yüksek nitelikli bir Serbest Ticaret Anlaşması'nın hayata geçirilmesinin amaçlandığı belirtilen açıklamada, "Her iki Hükümet Türkiye-Kanada ortaklığını güçlendirecek ve iki ülkedeki işletmeler, çalışanlar ve halklar için yeni refah fırsatları yaratacak yüksek nitelikli bir anlaşmanın hayata geçirilmesi amacıyla birlikte çalışmayı beklemektedir" denildi.