Türkiye ile Kanada arasında ticarette yeni dönem: STA müzakereleri başlıyor

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile İstanbul'da bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye ile Kanada arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ile Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakerelerine ilişkin süreç ele alındı.

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki STA müzakerelerinin ilk turunun 30 Kasım 2026 haftasında başlayacağını belirterek bu gelişmeden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Serbest Ticaret Anlaşması için ilk tur kasım sonunda

Bakan Bolat, Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerinin başlamasının iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler açısından önemli bir adım olacağını ifade etti.

Türk Eximbank ile Kanadalı EDC arasında anlaşma

Görüşmenin ardından Türk Eximbank ile Kanada'nın ihracat destek kuruluşu Export Development Canada (EDC) arasında Mutabakat Zaptı imzalandı.

Anlaşmayla iki kuruluş arasında ihracat kredileri alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve Türk ile Kanadalı şirketlerin uluslararası pazarlarda ortak projeler geliştirmelerinin desteklenmesi hedefleniyor.

Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya pazarları hedefte

İmzalanan Mutabakat Zaptı kapsamında özellikle Afrika, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) ile Orta Asya'daki üçüncü ülke pazarlarında ortak projelerin desteklenmesi öngörülüyor.

Bolat: Yeni fırsatlar oluşturmak için çalışacağız

Ticaret Bakanı Bolat, anlaşmanın iki ülke açısından hayırlı olmasını dileyerek ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çalışmaların süreceğini vurguladı.

Bolat, açıklamasında, “İki ülke arasındaki ticari ve ekonomik iş birliğini derinleştirmek ve şirketlerimiz için yeni fırsatlar oluşturmak üzere çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.