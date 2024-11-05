Türkiye ile Kırgızistan, 19 anlaşma imzaladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov baş başa görüşmeleri ve Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 6. Toplantısı’nın ardından, ortak basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, “33 yıl önce Kırgız Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını ilk tanıyan ülke olarak, köklü bağlarımızı her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Kıymetli kardeşim Sayın Caparov ile yaptığımız ikili ve heyetler arası görüşmelerimizde, ilişkilerimizi tüm veçheleri ile gözden geçirdik. 2011 yılında tesis etmiş olduğumuz stratejik ortaklık ilişkilerimizi, biraz önce imzaladığımız belge ile kardeşliğimize yakışır şekilde kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükselttik. Güvenlik, enerji, eğitim, sağlık ve kültür gibi birçok alanda ortak açıklama dahil, 19 anlaşmayı imzaladık. Bugün ayrıca güvenlik, savunma, sanayi ve terörle mücadelede atılabilecek ortak adımları değerlendirdik” ifadelerini kullandı.

Toplantıda ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov tarafından Manas Nişanı takdim edildi.