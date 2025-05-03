Türkiye ile KKTC arasındaki 'iktisadi ve mali işbirliği anlaşması' Resmi Gazete'de yayımlandı
Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında 21 Mart 2025’te imzalanan “2025 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması”, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. Anlaşma, iki ülke arasındaki ekonomik ve mali iş birliğinin sürdürülebilir şekilde devam etmesini amaçlıyor.Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında 2025 yılına ilişkin ekonomik iş birliğini kapsayan yeni bir anlaşma resmen yürürlüğe girdi.
Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında 2025 yılına ilişkin ekonomik iş birliğini kapsayan yeni bir anlaşma resmen yürürlüğe girdi.
21 Mart 2025 tarihinde imzalanan “2025 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması”, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Anlaşma kapsamında, iki ülke arasındaki iktisadi ve mali ilişkilerin geliştirilmesi ve sürdürülmesi hedefleniyor. Türkiye, KKTC'nin ekonomik altyapısına katkı sağlamayı, kamu maliyesinin sürdürülebilirliğini desteklemeyi ve reform süreçlerini güçlendirmeyi amaçlıyor.