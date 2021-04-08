Türkiye ile Özbekistan arasındaki ticarette hedef, 5 milyar dolar

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Özbekistan ile ticaret hacmini 5 milyar dolar seviyesine çıkarmak istediklerini belirtti.

Özbekistan’daki temasları kapsamında Başbakan Yardımcısı, Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanı Sardor Umurzakov ile görüşen Pekcan, devlet başkanları düzeyindeki ilişkiler dahil iki ülke arasında kültürel, tarihi ve kardeşlik ilişkilerine dayanan bir stratejik iş birliğinin olduğunu vurguladı.

Temmuz 2020’de iki ülke arasındaki ticari ilişkileri görüşme fırsatı bulduğunu, bu ziyaret vesilesiyle de ilişkileri daha da geliştirme fırsatı bulacaklarını söyleyen Pekcan, "Amacımız, karşılıklı ekonomik ilişkilerimizi ülkelerimiz arasındaki kardeşlik ve dostluğa yakışan bir seviyeye getirmek. İki ülke arasında 2 milyar dolar seviyesinde dengeli bir ticaret hacmimiz var. Amacımız, bunu 5 milyar dolar seviyesine çıkarmak ve iki tarafın da kazanacağı dengeli bir ticaret hacmidir." dedi.

Umurzakov da, "Bu görüşmeler sonucunda iki ülkenin ekonomik ilişkilerini ele alarak, mevcut sorunlara çözüm bulacağımıza ve ilişkilerimizi yeni düzeye çıkaracağımıza inanıyorum." yorumunu yaptı.