Türkiye ile Suriye arasında transit taşımacılık kasım ayında başlıyor

Alluş, "Türk makamlarıyla neredeyse haftalık toplantılar yapıyoruz. Bir sorun olduğunda karşılıklı iletişim kuruyor, imkanlar dahilinde çözüyoruz." dedi.

Alluş, Esed rejiminin devrilmesinin ardından sınır kapılarında yürütülen modernizasyon çalışmaları, uyuşturucuyla mücadele süreci, ülkenin ihracat ve ithalat kapasitesine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

"Türk sürücüler vizeyi doğrudan sınır kapısından alabilecek"

Türkiye'nin, "kurtuluştan bu yana" Suriye'ye sağladığı destekten dolayı şükranlarını dile getiren Alluş, ticaret, ulaştırma ve sınır yönetimi alanlarında işbirliği ve koordinasyon içinde hareket edildiğini belirtti.

Alluş, "Türk Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile göç ve sınır kurumlarıyla haftalık toplantılar yapıyoruz. Sorunlar hızlıca masaya yatırılıyor ve ortak çözümler geliştiriliyor. Ağustosta İstanbul'da imzalanan transit taşımacılık anlaşması kapsamında uygulamalar başlıyor. Kasım ayında yük trafiğinde aktarma sistemi sona erecek." diye konuştu.

Suriyeli sürücülerin vizelerinin Halep'teki Türk konsolosluğundan 10 gün içinde çıkacağını belirten Alluş, "Türk sürücüler de vizeyi doğrudan sınır kapısından alabilecek." dedi. Alluş, çifte vatandaşlığa sahip Suriyelilerin, Suriye plakalı araçlarıyla Türkiye'ye girişine izin veren ön kararın son dönemde Türk makamlarınca alındığını, uygulamanın yakında başlatılacağını belirtti.

İlerleyen dönemde Suriye nakliye filosunun geliştirileceğini vurgulayan Alluş, Suriyeli sürücülerin Türkiye üzerinden Rusya, Gürcistan, Ukrayna, Avrupa ve Körfez ülkelerine yeniden kara yoluyla ulaşabilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Türk makamlarıyla neredeyse haftalık olarak bir araya geldiklerini belirten Alluş, herhangi bir sorun ortaya çıktığında karşılıklı iletişimle ve mevcut imkanlar çerçevesinde çözüm üretildiğini vurguladı. Alluş, "Türk kardeşlerimiz imkanları ölçüsünde Suriye'ye destek vermeyi sürdürüyorlar. Kendilerine teşekkür ediyoruz." dedi.

Alluş, son günlerde Şam Uluslararası Havalimanı'na yeni radar sistemlerinin kurulduğunu, böylece uçakların gece de iniş-kalkış yapabileceğini belirtti. İnsani yardım tırlarının Türkiye üzerinden sorunsuz geçiş yaptığını aktaran Alluş, Suriye'de halk ayaklanmasının başladığı günden bu yana Ankara'nın bu konuda önemli kolaylıklar sağladığını söyledi.

"Limanlarda toplam 110 bin konteyner işlem gördü"

Suriye'nin Baas rejiminden kurtarıldığı 8 Aralık 2024'ten bu yana yürütülen çalışmaları değerlendiren Alluş, "Bütün kara sınır kapıları ve deniz menfezleri tahrip edilmişti. Nasib (Ürdün) ve yeni açılan Tiyyas (Lübnan) sınır kapıları, Lazkiye ve Tartus limanları yeniden işletmeye alındı." dedi.

Söz konusu kapılardaki altyapı ve elektronik sistemlerinin yenilendiğini belirten Alluş, "3 milyon tondan fazla akaryakıt girişi sağlandı. Lazkiye Limanı'na 333 gemi, Tartus Limanı'na 700'den fazla gemi giriş-çıkış yaptı, 8 Aralık'tan bu yana limanlarda toplam 110 bin konteyner işlem gördü." diye konuştu.

Alluş, ihracatta ana kalemlerin fosfat ve canlı hayvan olduğunu, sınırlı miktarda başka ürünlerin de gönderildiğini belirtti.

Bu kalemlerin mali raporda açıklanacağını aktaran Alluş, ithalatta ise herhangi bir engel bulunmadığını ve her türlü yasal ürünün ülkeye getirilebildiğini söyledi.

"20 yeni X-ray cihazı devreye giriyor"

Alluş, eski rejim döneminde limanlarda yolsuzluk, rüşvet ve kaçakçılığın yaygın olduğunu, bu düzenin tamamen kaldırıldığını ifade etti.

Alluş, "Hizmetlerimiz tamamen ücretsizdir, herhangi bir görevliye hediye veya rüşvet verilmesi yasaktır." şeklinde konuştu.

Kaçakçılığın özellikle eski rejim döneminden kalan bir tehdit olduğuna dikkati çeken Alluş, "Nasib Sınır Kapısı'ndan başlayan narkotik güzergahını kırdık. Beşten fazla büyük sevkiyatı engelledik." dedi.

Lübnan sınırından gelen denemelerin sürdüğünü belirten Alluş, tüm kapılara K9 narkotik köpek timleri ve ileri tarama sistemleri yerleştirildiğini söyledi.

Alluş, devrik rejim döneminde çalışmayan ya da hiç bulunmayan X-Ray tarama sistemlerinin modernizasyonunun hızlandırıldığını vurgulayarak, "20 yeni X-ray cihazı devreye giriyor. Tüm kapılar dünya standartlarında teknolojiye sahip olacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki Suriyelilerin kara geçişleri konusuna da değinen Alluş, geçici koruma altındaki Suriyelilerin ziyaret izinlerinin Türkiye tarafından geçici süre askıya alındığını hatırlatarak, "Bu konuda sürekli görüşüyoruz. Dosya insani bir dosyadır. Çözüm için çalışmalar sürüyor." dedi.

Çifte vatandaşlığa sahip Suriyelilerin araçlarını Suriye'ye getirmelerine yönelik kısmi bir çözüm hayata geçirildiğini söyleyen Alluş, yeni düzenlemeye göre Türkiye'de veya başka bir ülkede ikinci vatandaşlığa sahip her Suriyelinin, pasaportunu kullanarak aracını Suriye'ye aracını getirebileceğini ifade etti.

Alluş,"Tek şart Suriye vatandaşlığının kanıtlanmasıdır. Süresi dolmuş bir Suriye pasaportu bile bu işlem için geçerli kabul ediliyor." dedi.

Alluş, sınır kapılarından araç giriş prosedürü kapsamında daha önce 50 dolar (2100 TL ) olarak alınan güvence bedelinin 15 dolara (530 TL) düşürüldüğünü, bu düzenlemenin Suriyelilerin sınır geçişlerini kolaylaştırmaya yönelik önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Suriye Kara ve Deniz Kapıları Kurumu Genel İlişkiler Müdürü Alluş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kapılarımız milletimize sonuna kadar açık. Yıkılmış kapılardan modern uluslararası geçiş koridorları inşa ediyoruz. İnşallah gelecek yıl Suriye'nin tüm sınırları tek standartta, tam donanımlı ve ekonomik olarak aktif hale gelecektir."