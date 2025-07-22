Türkiye-Irak petrol anlaşması 53 yıl sonra sona eriyor... Türkiye'den Irak'a yeni enerji anlaşması teklifi

Irak Petrol Bakanlığı, Türkiye'nin Türkiye-Irak Ham Petrol Boru Hattı anlaşmasının 2026'da sona ermesine karar vermesinin ardından enerji anlaşmasının yenilenmesi ve genişletilmesi için taslak teklif sunduğunu açıkladı.

Irak petrol bakanlığından yapılan açıklamada Türkiye'nin iki ülke arasındaki enerji anlaşmasının yenilenmesi ve petrol, doğalgaz, elektrik alanlarında işbirliğini kapsayacak şekilde genişletilmesi için Irak'a taslak bir teklif sunduğu belirtildi.

Açıklama, Türkiye'nin Kerkük-Ceyhan petrol boru hattına yönelik anlaşmanın 27 Temmuz 2026 itibarıyla yürürlükten kalkacağını duyurmasının ardından geldi.

Irak Petrol Bakanlığı yetkilisi, “Petrol Bakanlığı, Türk tarafınca gönderilen anlaşma taslağını gözden geçirme ve Irak ile Türkiye'nin çıkarlarına hizmet edecek bir formüle ulaşmak için kendileriyle müzakere etme sürecinde” dedi.

Resmi Gazete'de yayımlandı: 53 yıl sonra sona eriyor

20 Temmuz 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile, Türkiye ile Irak arasında 1973’ten bu yana geçerli olan Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması, 2026 yılında sona erecek.

İki ülke arasında 27 Ağustos 1973'te imzalanan Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması çerçevesinde hattın ilk fazı, 1976 yılında işletmeye alınmıştı. Anlaşma, 2010'da yenilenerek 15 yıllığına uzatılmıştı.

Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre, yalnızca temel anlaşma değil; aynı zamanda ek protokollerde de 27 Temmuz 2026 itibarıyla sona erecek.

Mart 2023'ten beri kapalıydı

Uluslararası Ticaret Odası (ICC) bünyesindeki tahkim mahkemesi, Irak merkezi yönetiminin izni olmadan 2014 ila 2018 yıllarında Kürt Bölgesel Yönetimi'nin petrol sevkiyatına imkan verdiği gerekçesiyle Türkiye aleyhine tazminat kararı vermişti.

Böylece, Bağdat ve Erbil yönetimleri arasındaki anlaşmazlık nedeniyle 25 Mart 2023'te Türkiye'ye petrol akışı durdurulmuştu.