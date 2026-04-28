Türkiye Irak'ın elektrik arzına destek sağlıyor

Irak Elektrik Bakanlığı, yaz mevsimi öncesinde elektrik tedariki kapasitesini artırmak amacıyla yeni adımlar attı. Bakanlık yetkilileri, Türkiye, Körfez ülkeleri ve Ürdün ile yürütülen bağlantı projelerinin yakında devreye gireceğini açıkladı.

Bu projelerin ulusal şebekeye toplam 1.250 megavat ek güç sağlaması bekleniyor. Söz konusu kapasite artışıyla, ülkenin kronikleşen enerji krizine kısmi bir rahatlama getirilmesi hedefleniyor.

Türkiye Irak'ın elektrik şebekesine bağlanıyor

Elektrik Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Musa, Salı günü projenin detaylarını paylaştı. Musa, Türkiye üzerinden sağlanacak hattın 600 megavatlık bir kapasite sunacağını belirtti.

Körfez bağlantısının ilk aşamasından 500 megavat, Ürdün'den ise 150 megavat enerji alınacağı bildirildi. Elde edilen ek enerjinin güney ve kuzey bölgeleri ile Enbar vilayeti ve Bağdat'a dağıtılması planlanıyor.

Beklenen kapasite enerji açığını kapatmakta yetersiz kalıyor

Tüm bu eklemelere rağmen, ülkedeki devasa enerji açığının kapanması oldukça zor görünüyor. Bakanlık, bu yaz dönemi için 30 bin megavat üretim yapmayı hedefliyor.

Ancak en yüksek talep döneminde ihtiyacın 55 bin ile 60 bin megavat arasında gerçekleşmesi bekleniyor. Musa, istasyonlarının bu miktarda enerji üretemeyeceğini söyleyerek, ülke genelinde planlı kesintilerin devam edeceği uyarısında bulundu.

İran gazı üretim hedefleri için kritik önem taşıyor

Ülkede 30 bin megavatlık hedefe ulaşılması, yeterli doğalgaz akışının güvence altına alınmasına dayanıyor. Mart ayında İran'ın Güney Pars gaz sahasına düzenlenen saldırılar üretimi düşürmüştü ve güney vilayetlerine gaz akışını haftalarca kesintiye uğratmıştı.

Bu olayın ardından İran'dan yapılan ithalat günlük yaklaşık 20 milyon metreküp seviyesine yeniden ulaştı. Ancak doğalgaza bağımlı santrallerin tam kapasite çalışabilmesi için günlük 50 milyon metreküp gaza ihtiyaç duyuluyor. Irak'ın enerji alanındaki kronik açığı, komşularla atılan adımlara rağmen önümüzdeki dönemde de ekonomik verimliliği baskılamaya devam edeceğini gösteriyor.