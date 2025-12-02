Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran: Faizde 100-150 baz puan arası indirim alanı var

Hamide HANGÜL

Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,7 büyürken, gözler şim­di de enflasyon ve Merkez Ban­kası’nın faiz toplantısına çevrildi. Büyüme, faiz ve enflasyona iliş­kin gazetecilerin sorularını ya­nıtlayan Türkiye İş Bankası Ge­nel Müdürü Hakan Aran, yüzde 3,7’lik üçüncü çeyrek büyümesi­nin kabul edilebilir bir büyüme olduğunu söyledi. Türkiye Cum­huriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulunun (PPK) 11 Aralık’taki faiz toplantısın­da, kasım ayı enflasyon sonuçla­rının belirleyici olacağına işaret eden Hakan Aran, politika faizin­de 100-150 baz puan arasında in­dirim alanı olduğunu, bunun da mümkün göründüğünü söyledi. Enflasyon tahminlerine yönelik bir başka soru üzerine Aran, bek­lentilerinin yüzde 1,3 seviyesin­de bir kasım enflasyonu olduğunu belirterek, “Enflasyonun yüzde 1.3’ün atlında çıkmasına yöne­lik çok beklenti var, ancak yüzde 1,3’ün üstüne çıkmayacak bir ka­sım ayı enflasyonu olabilir” de­ğerlendirmesi yaptı.

Okullara malzeme desteği

Türkiye İş Bankası’nın, Türki­ye Tenis Federasyonu’nun (TTF) ana sponsorluğunu üstlendiği ba­sın toplantısında konuşan Hakan Aran, Eylül ayında “Doğu ve Gü­neydoğu Anadolu Takım Tenis Şampiyonası»na destek verdik­lerini duyurduklarında, Türkiye Tenis Federasyonu ile daha uzun bir yolculuğa çıkma yönündeki is­teklerini dile getirdiklerini vur­guladı. Yıl bitmeden çalışmaların tamamlandığını ve bugün Tür­kiye Tenis Federasyonu’nun ana sponsorluğunu duyurma nokta­sına geldiklerini söyleyen Aran, “Federasyon ile başlattığımız iş birliğiyle, başarılı sporcularımı­zı açık tenis şampiyonu yapacak bir yolculuğa çıkartmayı hedefli­yoruz. Çünkü biliyoruz ki bir şam­piyon çıkarsa, bu, kartopu etkisi yaratacak; başarı hikayeleri çoğa­lacak. O yüzden ilk başarı hikaye­sini yazabilmek çok önemli” diye konuştu. Tenis Federasyonu ana sponsorluğunun üç sac ayağı bu­lunduğunu belirten Aran, şöyle devam etti: “Birincisi; ‘Haydi te­nise’ projesiyle okullarımıza mal­zeme desteği veriyoruz. Çocuk­larımıza ilköğretim sınıflarında tenis raketi, tenis topu, tenis oy­nayabileceği malzeme sağlıyoruz. Bu, tenis sporunu tabana yaymak için önemli. İkincisi; çocukları­mızı okullarında bulup keşfede­cek, onlara ilk eğitimlerini vere­cek olan beden eğitimi öğretmen­lerimiz için ‘antrenör gelişim programı’ düzenliyoruz. Üçün­cüsü; yeni yeteneklerin keşfedi­lerek gelişimlerinin desteklene­ceği, milli takıma seçilmelerine vesile olacak Türkiye İş Banka­sı Türkiye Tenis Ligi… Her yaş­ta her bölgede tenisle tanışmış­bu iş birliğinin ülkemiz için hayır­lı olmasını diliyorum.” Aran, 20 yıldır Türkiye Satranç Federas­yonu’nun ana sponsorluğunu yü­rüttüklerini hatırlatarak, Türki­ye’nin satrançta dünyada saygın bir noktaya geldiğini belirterek, "2025 sonunda Türkiye Satranç Federasyonu ana sponsorluğu­muzu tamamlıyoruz" dedi.

“Türk tenisinde bütünsel bir dönüşüm başlatıyoruz”

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, Tür­kiye İş Bankası ile hayata geçiri­len iş birliğinin, Türk tenisinin tabana yayılması, sporcu gelişi­minin güçlendirilmesi ve rekabet ortamının yeniden yapılandırıl­ması açısından tarihi bir adım ol­duğunu söyledi. Müderrisgil, söz­lerini şöyle sürdürdü: "İş Banka­sı’nın vizyoner desteğiyle; tenis kültürünü sadece belirli bölgeler­de değil, Türkiye’nin her köşesin­de güçlendirmeyi ve çocuklarımı­zı tenisle erken yaşta buluştur­mayı hedefliyoruz.”

“Kârlılıklar enflasyonun altında kalıyor”

Karlılıklara yönelik bir başka soru üzerine Hakan Aran, enflasyona işaret ederek, şöyle yanıt verdi: “Bankaya 100 bin lira yatırdığınızda, yüzde 38’e gelen bir enflasyon olduğunda, 100 bin liranız 138 bin lira olursa ortalama enflasyona karşı korunmuş olursunuz. 100 bin liranıza karşılık eğer 28 bin lira kazanırsanız, 28 bin lirayı çok görenler size çok para kazandı diyebilirler. Ancak siz aslında paranızı, öz kaynağınızı enflasyon karşısında eritmiş olursunuz. Finansal okuryazarlık çok fazla olmadığı için ve bankaların kazancının öz kaynak karlığının enflasyonun altında kaldığına kimse dikkat etmediği için ve kar etmek de bu kadar zor hale geldiği için genelde böyle bir algı oluşuyor.”