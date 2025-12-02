Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran: Faizde 100-150 baz puan arası indirim alanı var
Merkez Bankası’nın 11 Aralık’taki faiz kararını, kasım ayı enflasyon verilerinin belirleyeceğini söyleyen Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, yüzde 1,3’ün üzerine çıkmayacak kasım ayı enflasyonu beklediklerini, faizde ise 100-150 baz puan arasında indirim alanı olduğunu söyledi.
Hamide HANGÜL
Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,7 büyürken, gözler şimdi de enflasyon ve Merkez Bankası’nın faiz toplantısına çevrildi. Büyüme, faiz ve enflasyona ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, yüzde 3,7’lik üçüncü çeyrek büyümesinin kabul edilebilir bir büyüme olduğunu söyledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulunun (PPK) 11 Aralık’taki faiz toplantısında, kasım ayı enflasyon sonuçlarının belirleyici olacağına işaret eden Hakan Aran, politika faizinde 100-150 baz puan arasında indirim alanı olduğunu, bunun da mümkün göründüğünü söyledi. Enflasyon tahminlerine yönelik bir başka soru üzerine Aran, beklentilerinin yüzde 1,3 seviyesinde bir kasım enflasyonu olduğunu belirterek, “Enflasyonun yüzde 1.3’ün atlında çıkmasına yönelik çok beklenti var, ancak yüzde 1,3’ün üstüne çıkmayacak bir kasım ayı enflasyonu olabilir” değerlendirmesi yaptı.
Okullara malzeme desteği
Türkiye İş Bankası’nın, Türkiye Tenis Federasyonu’nun (TTF) ana sponsorluğunu üstlendiği basın toplantısında konuşan Hakan Aran, Eylül ayında “Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Tenis Şampiyonası»na destek verdiklerini duyurduklarında, Türkiye Tenis Federasyonu ile daha uzun bir yolculuğa çıkma yönündeki isteklerini dile getirdiklerini vurguladı. Yıl bitmeden çalışmaların tamamlandığını ve bugün Türkiye Tenis Federasyonu’nun ana sponsorluğunu duyurma noktasına geldiklerini söyleyen Aran, “Federasyon ile başlattığımız iş birliğiyle, başarılı sporcularımızı açık tenis şampiyonu yapacak bir yolculuğa çıkartmayı hedefliyoruz. Çünkü biliyoruz ki bir şampiyon çıkarsa, bu, kartopu etkisi yaratacak; başarı hikayeleri çoğalacak. O yüzden ilk başarı hikayesini yazabilmek çok önemli” diye konuştu. Tenis Federasyonu ana sponsorluğunun üç sac ayağı bulunduğunu belirten Aran, şöyle devam etti: “Birincisi; ‘Haydi tenise’ projesiyle okullarımıza malzeme desteği veriyoruz. Çocuklarımıza ilköğretim sınıflarında tenis raketi, tenis topu, tenis oynayabileceği malzeme sağlıyoruz. Bu, tenis sporunu tabana yaymak için önemli. İkincisi; çocuklarımızı okullarında bulup keşfedecek, onlara ilk eğitimlerini verecek olan beden eğitimi öğretmenlerimiz için ‘antrenör gelişim programı’ düzenliyoruz. Üçüncüsü; yeni yeteneklerin keşfedilerek gelişimlerinin destekleneceği, milli takıma seçilmelerine vesile olacak Türkiye İş Bankası Türkiye Tenis Ligi… Her yaşta her bölgede tenisle tanışmışbu iş birliğinin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum.” Aran, 20 yıldır Türkiye Satranç Federasyonu’nun ana sponsorluğunu yürüttüklerini hatırlatarak, Türkiye’nin satrançta dünyada saygın bir noktaya geldiğini belirterek, "2025 sonunda Türkiye Satranç Federasyonu ana sponsorluğumuzu tamamlıyoruz" dedi.
“Türk tenisinde bütünsel bir dönüşüm başlatıyoruz”
Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, Türkiye İş Bankası ile hayata geçirilen iş birliğinin, Türk tenisinin tabana yayılması, sporcu gelişiminin güçlendirilmesi ve rekabet ortamının yeniden yapılandırılması açısından tarihi bir adım olduğunu söyledi. Müderrisgil, sözlerini şöyle sürdürdü: "İş Bankası’nın vizyoner desteğiyle; tenis kültürünü sadece belirli bölgelerde değil, Türkiye’nin her köşesinde güçlendirmeyi ve çocuklarımızı tenisle erken yaşta buluşturmayı hedefliyoruz.”
“Kârlılıklar enflasyonun altında kalıyor”
Karlılıklara yönelik bir başka soru üzerine Hakan Aran, enflasyona işaret ederek, şöyle yanıt verdi: “Bankaya 100 bin lira yatırdığınızda, yüzde 38’e gelen bir enflasyon olduğunda, 100 bin liranız 138 bin lira olursa ortalama enflasyona karşı korunmuş olursunuz. 100 bin liranıza karşılık eğer 28 bin lira kazanırsanız, 28 bin lirayı çok görenler size çok para kazandı diyebilirler. Ancak siz aslında paranızı, öz kaynağınızı enflasyon karşısında eritmiş olursunuz. Finansal okuryazarlık çok fazla olmadığı için ve bankaların kazancının öz kaynak karlığının enflasyonun altında kaldığına kimse dikkat etmediği için ve kar etmek de bu kadar zor hale geldiği için genelde böyle bir algı oluşuyor.”