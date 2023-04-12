Türkiye İş Bankası tarım ihtisas şubelerini yaygınlaştırıyor

Sürdürülebilir besin tedariki konusunda küresel ölçekte stratejik sektör olarak konumlandırılan tarım sektörü, bulunduğu coğrafya, iklim koşulları ve zengin biyoçeşitliliğiyle Türkiye için de son derece büyük bir önem arz ediyor. Türkiye, sahip olduğu verimli topraklarıyla yüksek üretim potansiyeli olan ülkeler arasında yer alıyor. Bu bağlamda Türkiye'nin tarım ve gıdada kendine yeter hale gelebilmesi, tarım sektörünün desteklenmesi tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve gıda arz güvenliğinin temini öncelikli hedefler olarak ön plana çıkıyor. Türkiye İş Bankası, sürdürülebilir tarımsal üretime katkı sağlamak amacıyla Tarım İhtisas Şubelerini yaygınlaştırıyor. İlkini geçtiğimiz yılın haziran ayında Manisa Saruhanlı’da çiftçilerle buluşturan Bankanın, değişik illerde bulunan 24 şubesi, çiftçilere sürdürülebilir tarım alanında yenilikçi çözümler sunmak üzere Tarım İhtisas Şubesi olarak hizmet veriyor.

Banka, depremlerden en çok etkilenen bazı illerdeki Tarım İhtisas Şubeleriyle, bölgedeki çiftçilere, tarım üreticilerine destek sunarak tarımın yeniden canlanmasına da katkı sağlamayı hedefliyor.

“Tarımdaki yaklaşımımız kredi vermekten ibaret değil”

Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı İzlem Erdem, konuya ilişkin açıklamasında, son yıllarda yaşadığımız pandemi, Rusya-Ukrayna Savaşı ve ülkemizdeki deprem felaketleri gibi beklenmedik durumlar sonrasında gıdada kendi kendine yeterli olmanın, tarımın sürdürülebilirliğinin öneminin daha net bir şekilde anlaşıldığını ifade etti. Tarımsal üretimin olmadığı bir yerde gıda yetersizliği riskiyle karşı karşıya kalınabileceğinin altını çizen Erdem, tarımın, taşıdığı yaşamsal öneminin ve pek çok sanayi dalının önemli girdi ihtiyaçlarını karşılaması ve dış ticaret açısından da önemli olduğunu söyledi.