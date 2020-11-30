Türkiye İstatistik Kurumu 40 personel alacak
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı, merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere 40 işçi alımı yapacak.
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) personel alımı ile ilgili ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlanına göre TÜİK, 37 temizlik ve 3 güvenlik görevlisi (Silahsız) istihdam edecek.
Adaylar, sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilana Türkiye İş Kurumu (https://www.iskur.gov.tr), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (https://kamuilan. ailevecalisma.gov.tr/) ve TÜİK'in (www.tuik.gov.tr) internet sayfasından ulaşabilecek.
İlan şartlarını taşıyan adaylar, 5 gün içinde "esube.iskur.gov.tr" internet adresindeki "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvurularını yapabilecek.