Türkiye İstatistik Kurumu danışma kurullarını lağvetti
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bir önceki başkan döneminde kurulan ekonomist ve uzmanlardan oluşan danışma kurullarını lağvetti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bir önceki başkan döneminde kurulan ekonomist ve uzmanlardan oluşan Danışma Kurullarını lağvetti.
DÜNYA’nın edindiği bilgiye göre, ekonomist ve uzmanlardan oluşan kurul üyeleri TÜİK’ten önce aranıp “sözlü olarak”, “danışma kurullarından vazgeçilmesinin düşünüldüğü” bilgisi verildi.
Daha sonra ise kurulların lağvedileceği haberi basına yansıyınca, üyeler yeniden aranarak “kurulların lağvedildiği” kesin bir dille bildirildi.
Danışma kurullarının 2022’de aktif hale getirilip getirilmeyeceğinin ise yeniden değerlendirileceği alınan bilgiler arasında.
TÜİK, vekaleten başkanlık görevini yürüten Ahmet Kürşad Dosdoğru döneminde verilerde şeffaflık ve iyileştirme sağlamak amaçlarıyla söz konusu danışma kurullarını kurma kararı almıştı.