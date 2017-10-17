Türkiye istihdam oranında OECD sonuncusu

17 Ekim 2017

OECD bölgesinde istihdam 2017 yılının 2. çeyreğinde bir önceki döneme göre artış gösterdi. Bu dönemde istihdam yüzde 67.4 seviyesinden yüzde 67.6 seviyesine çıktı.

Bölgede toplam istihdamın 558 milyon 595 bin olduğu açıklanırken, en yüksek istihdam oranının yüzde 86.9 ile İzlanda'da olduğu ifade edildi. En düşük oran ise yüzde 50.9 ile Türkiye'de gerçekleşti.

Bölgede kadın istihdamı yüzde 59,8'den yüzde 59.9'a, erkek istihdamı yüzde 75,1'den yüzde 75.3'e çıktı.