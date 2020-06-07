Türkiye ithalatta duvarı biraz daha “tahkim etti”

07 Haziran 2020

Mehmet KAYA

ANKARA – Türkiye, ithalatta koruma önlemi olarak geçmiş dönemlerde uygulamaya gören ilave gümrük vergilerini düzenleyen tebliğlerde kapsamlı değişiklikler yaptı. Ticaret Bakanlığı’nın 38 ayrı tebliği ile 150 dolayında ürüne yönelik oranlarda değişiklik Resmi Gazetenin 7 Haziran günlü sayısında yayımlandı. Tebliğlerin tamamı, 2004 ve sonrasında getirilen koruma önlemlerinde değişiklik yapan tebliğlerden oluştu. Tebliğlerin önemli bir kısmında oranların yükselişi dikkat çekti. Bazılarında ise fasıl bazındaki koruma önlemleri daraltılarak GTİP bazında numaralar olarak yeniden belirlendi.

DÜNYA’nın yaptığı incelemede, tebliğlere konu ürünlerin ağırlıklı olarak tüketim malları ile bir son ürünün girdisi olsa da ürün niteliği taşıyan eşyalara yönelik olması dikkat çekti. Fasıl bazında bakıldığında az sayıda hammaddeye yönelik değişiklikler olduğu gözlendi.

Fasıl bazında bakıldığında 18 ayrı fasıldaki çeşitli GTİP detayında ürünlere yönelik ilave gümrük vergisi ve diğer korumalarda değişiklikler yapıldı. Aynı fasılda alt pozisyon ve GTİP bazındaki ürün ayrımlarında birden fazla tebliğ bulunabiliyor.

DÜNYA’nın yaptığı belirlemelere göre alt pozisyon ya da 12’li GTİP bazında bir veya birden fazla değişikliğe konu tebliğ yayımlanan fasıllar şöyle: Çocuklara yönelik bakım ürünleri, aydınlatma ekipmanları, demir ve çelikten eşyalar, ses-görüntü cihazları, mobilya, bazı ölçüm cihazları, plastik ve mammuler, çeşitli optik cihaz-sinema ve tıbbi cihazlar-fotoğraf makineleri, elektrik devre otomatları, otomotiv, elektrikli makine ve cihazlar, tv vb. elektrikle çalışan cihazlar, cam ve cam eşya, nükleer reaktör-kazan-makine-mekanik cihazlar, adi metallerden çeşitli eşya, kauçuk-kauçuktan eşya, boya hammaddeleri, adi metallerden eşya-bıçak-mutfak aleti, oyuncaklar.