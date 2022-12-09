Türkiye jeopolitik riskleri fırsata çevirdi

6. İstanbul Ekonomi Zirvesi, "Küresel Değer Zincirleri" temasıyla, Çırağan Sarayı'nda başladı. Zirve kapsamında, "Jeopolitik ve Jeoekonomik Riskler ve Fırsatlar" konulu bir panel düzenlendi.

Del Panta, dünya genelinde ülkelerin zor bir dönemden geçtiğine işaret ederek, "Şu anda biz bir fırtınanın tam da ortasındayız. Ve bu fırtınanın da sona ermeyeceğini öngörüyoruz. Önce pandemi vardı. Sonrasında da Rusya'yla Ukrayna arasında bir savaşla olumsuz etkiler devam ediyor. Ve tüm bunlar tüm dünyayı etkileyen şeyler ama coğrafi anlamda Avrupa'yı da çok geniş kapsamda etkiliyor bunlar" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin jeopololitik açıdan durumunu da değerlendiren Umberto Del Panta, "Türkiye pandemiden farklı bir şekilde çıktı diğer ülkelere kıyasla ve bu durumu yönetebildi. Türkiye jeopolitik açıdan ve aynı zamanda jeoekonomik açıdan da önem kazanarak çıktı bu dönemden. Türkiye kendi kartlarını, kendisi oynuyor ve görünüşte durumdan fayda sağlıyor" diye konuştu.