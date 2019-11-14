'Türkiye – Kanada arasında STA müzakereleri en kısa sürede başlatılmalı'

14 Kasım 2019

Osman KILIÇ



DEİK/Türkiye-Kanada İş Konseyi ve Kanada-Türkiye İş Konseyi'nin işbirliğiyle düzenlenen Türkiye-Kanada 16. Ortak Yıllık Konferansı, İstanbul'da gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, "Türkiye ve Kanada Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakerelerini en kısa sürede başlatmamız gerektiğine inanıyorum. Mal, hizmet ve yatırım gibi ikili işlemleri artırması için sağlam bir temel ve daha öngörülebilir bir ortam sağlayacak olan STA, ticari ve ekonomik ilişkilerimize önemli katkılar sağlayacak" dedi.

Türkiye-Kanada Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) mutabakat zaptının imzalanmasından sonra 5 ayda ilk JETCO toplantısını yapmanın önemini vurgulayan Batur, iki ülke ilişkilerini daha da geliştirmek için Kanadalı meslektaşlarıyla birlikte çalışmaya devam edeceklerini bildirdi. Dünya ticaretinde yükselen korumacı eğilimlerin çok taraflı ticaret sistemine zarar verdiğini ve tedarik zincirlerini olumsuz etkilediğini kaydeden Batur, "Bu gelişmeler nedeniyle ikili işbirliği girişimleri daha da önemli hale geldi. Bu bağlamda, Kanada dahil ticaret ortaklarımızla ilişkilerimizi artırmaya büyük önem veriyoruz. Artan korumacılık gibi küresel gelişmelerin küresel müdahale gerektirdiğine inanıyoruz" diye konuştu.



"Türkiye, Kanadalı şirketler için bölgesel bir merkez"



Toplantıda konuşan DEİK/Türkiye-Kanada İş Konseyi Başkanı Osman Okyay, ekonomik ilişkileri güçlendirmeye başladıkları ilk günden bu yana ikili ticaret hacminin 3.2 milyar dolara yükseldiğini ifade ederek, 8 Haziran'da ticaret Bakanları tarafından JETCO anlaşması imzalandığını, anlaşmanın, ikili ticaret hacmi ve yatırımları daha üst seviyeye taşıyacağını vurguladı.

JETCO'nun, ticari ilişkilerde yeni bir kilometre taşı olacağını belirten Okyay, "Umarım bu yakın gelecekte ikili bir STA yapılmasının önünü açacak. Türkiye ile Kanada arasında büyük bir ticaret potansiyeli bulunuyor. Ama maalesef Kanada, Türkiye'nin en büyük 50'nci yatırımcısıdır” dedi. Gelecek dönemde Türkiye'de yatırım yapan Kanadalı firma sayısının hızla artmasını umduklarının altını çizen Okyay, “Türkiye, Kanadalı işletmelerin yeni pazarlara açılmasında bölgesel merkez olma rolüyle 'yumuşak iniş bölgesi' olabilir” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmaları sonrası "Ekonomik Perspektifler", "Sağlık Eğitimi ve Yaşam Bilimleri Sektöründe Kanada Türkiye Çözümleri Sunmak" ve "Sektörlerde İleri Teknolojileri Kullanma" başlıkları altında paneller gerçekleştirildi.



Türkiye, Kanadalı iş insanlarına önemli avantajlar sunuyor"



Türkiye'nin, Kanadalı iş insanlarına önemli avantajlar sunduğunu ifade eden Kanada Küresel İşler Bakanlığı Uluslararası Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Jonathan Fried, Kanadalı iş insanlarının Türkiye'nin coğrafi lokasyonu ve AB ile ekonomik ilişkilerinden kaynaklı fırsatlardan yararlanması gerektiğini dile getirdi.

"Tüm zorlayıcı unsurları birlikte ortadan kaldırmalıyız"



Kanada'nın İstanbul Başkonsolosu Brahim Achtoutal ise "Birbirimizi daha yakından tanımak, yeni yatırım ve iş fırsatlarını keşfetmek için bu konferansın son derece etkili olacağını görüyorum. Her iki ülkenin ekonomi ve ticaret potansiyelini tamamen açığa çıkartabilmek için ortak sorumluluğumuz bulunuyor. Ticaret anlamındaki tüm zorlayıcı unsurları birlikte ortadan kaldırmalıyız" şeklinde konuştu.