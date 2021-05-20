Türkiye, Kapıkule’den Avrupa’ya hızlı demir ağla bağlanıyor

Trans Avrupa Demiryolu Ağı'nın önemli bir etabı olan Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı hızla tamamlanıyor. Hattın hizmete girmesiyle kargo taşımacılığında 8,5 saatlik süre, 3-3,5 saate inecek. Kapıkule ile Halkalı arasında yolcu seferleri de 1,5 saate kadar düşecek. Halkalı-Kapıkule hattının inşasına Avrupa Birliği yaklaşık 275 milyon Euro’luk katkı sunuyor.

AB-Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, projenin bağlantı noktası Çerkezköy’de incelemelerde bulundu.

Meyer-Landrut, Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi'nin son derece önemli olduğunu belirterek "Avrupa Birliği'ni Türkiye'ye ve hatta Asya'ya bağlayan bir demiryolu hattı. Özellikle böyle demiryolu projelerini desteklediği için Avrupa Birliği çok memnun" diye konuştu.

Projenin sürdürülebilirliğine dikkati çeken Meyer-Landrut, "Bu hem lojistik açıdan hem de çevre açısından son derece önemli. Avrupa Birliği'nin gurur duyduğu proje ve ben de bunda katkım olduğu için çok memnunum." ifadesini kullandı.

Proje planlandığı gibi başarılı şekilde ilerliyor

AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı da proje için "Proje, Türkiye-Avrupa Birliği mali iş birliğinin en saygın, en büyük projesi." ifadelerini kullandı. Kamulaştırmalardan dolayı başlangıçta istenilen hızda gidemediklerini anlatan Kaymakcı, "Proje planlandığı gibi gerçekten başarılı bir şekilde ilerliyor. Hem fiziksel gerçekleşme oranı hem harcama oranıyla yaklaşık yüzde 35'lik bir oranı tutturmuş durumdayız, yani Avrupa Birliği ile planlanan bir şekilde. Bu projenin hem diğer Avrupa Birliği ülkeleriyle bağlantısallığı açısından hem de Avrupa kıtasının gerek Ortadoğu ile gerekse Asya ile bağlantısı açısından çok kritik bir proje. Aynı zamanda Türkiye'de demiryolu kültürünün daha da gelişmesine katkıda bulunacak." değerlendirmesinde bulundu.

Projenin hem yolcu hem de kargo taşımacılığı açısından çok önemli olduğunu belirten Kaymakcı sözlerine şöyle devam etti:

"Trakya'ya zenginlik katacak bir proje. İçinden geçtiği şehirlere daha fazla etkinlik sağlayacak, ekonomiyi canlandıracak, ulaştırmayı kolaylaştıracak hatta mera alanlarını geliştirmesine kadar yan katkıları da olan bir proje. Tabi projenin üç aşaması var. Çerkezköy-Kapıkule aşamasının 2023 yılının sonuna kadar tamamlanması ön görülüyor. Halkalı-Çerkezköy hattının ulusal programlarımız çerçevesinde yapılması söz konusu."

Projeye Avrupa Birliği tarafından sağlanan katkının 275 milyon euro olduğunu belirten Kaymakcı, "Türkiye'nin ulusal bütçesinden de bu kadar katkı söz konusu. Dolayısıyla aşağı yukarı 550-600 milyon avroluk devasa bir projeden bahsediyoruz. Umarız bu proje hem ülkemizin kalkınmasını, hem Avrupa Birliği üyeliğine giden yolu daha da güvenli hale getirir, daha da sağlam hale getirir. Bizim beklentimiz bu projenin Avrupa Birliği ile iş birliği içerisinde en kısa zamanda tamamlanması, gerek Trakya bölgesine gerek Türkiye'ye önemli katkılarda bulunması." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye üyelik konusunda kararlıdır"

Kaymakcı, proje sayesinde Halkalı-Kapıkule arasında tren hatlarının çok ciddi şekilde güçlendirileceğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Trans Avrupa Demiryolu Ağı'ndaki üstün standartlara ulaşacak. Kargo taşımacılığında yaklaşık 8,5 saatten 3-3,5 saate süre kısalacak. Yolcu seferlerinde de Kapıkule ile Halkalı arasında 1,5 saate kadar düşecek. Bu çok önemli bir proje. Türkiye'nin Avrupa'nın bağlantısını oluşturmada da merkezi bir ülke konumunda olduğunu gösteriyor. Türkiye'yi diğer Avrupa ülkeleriyle bağlantılandıracak, aynı zamanda Türkiye'nin de içinde olduğu Avrupa'yı doğu ile daha hızlı bir şekilde bağlantılayacak, dolayısıyla çok önemli bir proje. Bu çerçevede Ulaştırma Bakanlığımız ve Demiryollarımıza çok teşekkür ediyorum.

Bu önemli ve prestijli projeyi çok yakından takip ediyorlar. Bu projenin en hızlı şekilde tamamlanması için hep birlikte çaba göstereceğiz. Dolayısıyla AB'ye de bu önemli projeye, Avrupa'nın en temel projelerinden biri olan bu projeye destek vermesinden dolayı teşekkür ediyoruz. Türkiye, Avrupa Birliği yolunda gerek hava gerek kara gerek demiryoluyla üyelik konusunda kararlıdır, ilerlemeye devam edecektir."