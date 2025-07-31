Türkiye-Katar arasında yeni ekonomik sayfa: TEOA resmen yürürlükte

Ticaret Bakanlığı, Türkiye-Katar arasında ticaret ve ekonomik ortaklık anlaşmasının (TEOA) yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki yıllık dış ticaret haciminin 1,1 milyar dolar olduğu, Türkiye lehine ise 328 milyon dolar dış ticaret fazlasının bulunduğu kaydedildi.

Söz konusu anlaşmayla ikili ticaret hacminin orta vadede 5 milyar dolara çıkarılmasının, ticari ve ekonomik iş birliğinin derinleştirilmesinin amaçlandığı vurgulandı.

Ayrıca, anlaşmayla ticarete konu olan malların önemli bir kısmında karşılıklı olarak gümrük vergileri ve eş etkili tedbirler kaldırıldığı, teknik ve ticari düzenlemeler yapıldığı da belirtildi.

"İhracatı 267 milyar dolara yükseltti"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin AB ile Gümrük Birliği dışında 23 ülke ile Serbest Ticaret Anlaşması, 6 ülke ile ise Tercihli Ticaret Anlaşmaları imzaladığı belirtildi. Bu anlaşmalar sayesinde ihracatın 267 milyar dolara yükseldiğine vurgu yapıldı:

"Türkiye ile Katar arasında 26 Kasım 2018 tarihinde imzalanan Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması (TEOA), 1 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla resmen yürürlüğe girmiş bulunuyor. Türkiye ile Katar arasındaki yıllık dış ticaret hacmi 1.1 milyar dolar (2024 yılında) olup, Türkiye lehine 328 milyon dolar dış ticaret fazlası bulunmaktadır.

Türkiye olarak, bugüne kadar AB ile Gümrük Birliği dışında, 23 ülke ile Serbest Ticaret Anlaşması, 6 ülke ile Tercihli Ticaret Anlaşmaları daha önce imzalanmış olup, yürürlüktedir. Bu anlaşmalar, son 22 yılda dış ticaretimizin artmasında ve ihracatımızın 2002’de 36 milyar dolardan, 2025’te (Haziran) 267 milyar dolara yükselmesinde büyük katkılar yapmıştır."

Anlaşmanın amaçları sıralandı

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, anlaşmayla amaçlananlar şöyle sıralandı:

- Katar ile 1 milyar dolar seviyesindeki mevcut ikili ticaret hacminin orta vadede 5 milyar dolara çıkarılması,

- İki ülke arasındaki ticari ve ekonomik iş birliğinin derinleştirilmesi,

- Türk firmalarının, Katar pazarına avantajlı şartlarda girişinin sağlanması,

- Karşılıklı yatırımların artırılması ve üretim-istihdam odaklı projelerin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

- Katar, aynı zamanda, Türk özel sektörünün enerji kaynakları ve stratejik hammaddelere erişimi açısından önemli bir ortak ülke konumundadır.