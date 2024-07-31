Türkiye-KİK arasında serbest ticaret anlaşması ilk tur müzakereleri yapıldı

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye ve KİK arasındaki STA müzakerelerinin ilk turu Ankara'da yapıldı.

Müzakereler, bu yılın mart ayında Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi tarafından imzalanan ortak bildiri çerçevesinde gerçekleştiriliyor.

​​​​​​​Söz konusu müzakerelerin birinci turunda, taraflar arasında, anlaşmanın mal ticareti, menşe kuralları, müteahhitlik, turizm, sağlık gibi alanları içerecek şekilde hizmet ticareti, yatırımların kolaylaştırılması fasılları üzerinde detaylı görüşmeler yapıldı.

Taraflar, müzakerelere çevrim içi toplantılar ile devam edecek ve ikinci tur müzakereleri için yılın son çeyreğinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya gelecek. Müzakerelerin yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

KİK üye ülkelerinin dünya ile toplam ticareti 2,4 trilyon dolar

Türkiye ile KİK üye ülkelerinin (Bahreyn, Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman) dünya ile toplam ticaret hacimlerinin 2,4 trilyon dolar olduğu belirtiliyor. Bu kapsamda serbest ticaret anlaşmasının hayata geçirilmesi ile dünyanın en büyük serbest ticaret alanlarından biri oluşturulacak.

Ticari ilişkilerin geliştirilmesi dışında karşılıklı yatırımların artırılması için de bir zemin tesis edecek anlaşma, Türkiye ve KİK üye ülkeleri arasında turizmden sağlığa, eğitimden lojistik ve bilişime kadar karşılıklı hizmet yatırımlarının ve müteahhitlik alanında işbirliğinin daha ileriye götürülmesine imkan sağlayacak.

Türk firmalarına önemli fırsatlar sunuluyor

​​​​​​​KİK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Doha'da düzenlenen Körfez İşbirliği Konseyi 44. Zirvesi'ne iştiraki sonrasında Türkiye ile olan serbest ticaret anlaşması müzakerelerini öncelikli gündemine almıştı.

Türkiye, geçen yıl KİK üyesi ülkeler ile 31,5 milyar dolar ticaret hacmi gerçekleştirdi. Söz konusu ülkeler, son dönemde müteahhitlik, lojistik, turizm başta olmak üzere hizmet sektörlerinde Türk firmalarına önemli fırsatlar sunuyor, Türkiye'deki yatırımlarını artırıyor.