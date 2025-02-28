Türkiye kişi başı gelirde gelişmekte olan ülkelere nasıl fark attı! Prof. Dr. Hakan Kara'dan dikkat çeken yorum

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılına ilişkin büyüme verilerini açıkladı. Buna göre; Türkiye geçen yıl yüzde 3,2 büyüme kaydetti.

Ekonominin büyüklüğü 1.3 trilyon dolara ulaşırken, kişi başına milli gelir cari fiyatlarla 15 bin 463 dolar olarak hesaplandı.

Eski Merkez Bankası Başekonomisti iktisatçı Prof. Dr. Hakan Kara, X (Twitter) hesabından verileri değerlendirdi.

'Ekonomi yönetiminin işi zor'

Bu yıl enflasyon hedefi ile uyumlu büyümenin yüzde 2 olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kara, “Görünen o ki büyüme yüzde 5’lere doğru gidiyor. Büyümeden ödün vermemek bir tercihse o zaman hedef ulaşmak için kuru bastırmak gerekiyor” şeklinde yorum yaptı.

Kurun baskılanmasının ihracat ve üretimi olumsuz etkileyerek dengesizlik yaratacağına vurgu yapan Hakan Kara, “Ekonomi yönetiminin işi zor” çıkarımında bulundu.

Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kara, Türkiye’nin son yıllarda dolar bazında kişi başı milli gelirde gelişmekte olan ülkelere ciddi fark attığını ve yüksek gelirli ülkeler sınıfına girdiğiniz belirterek “Değerli TL sağ olsun, vatana millete hayırlı olsun” yazdı.