Türkiye kişi başı gelirde gelişmekte olan ülkelere nasıl fark attı! Prof. Dr. Hakan Kara'dan dikkat çeken yorum
Türkiye ekonomisi geçen yıl beklentilerin üzerinde, yüzde 3,2 büyükme kaydetti. Kişi başı milli gelir ise 15 bin 463 dolar oldu. Deneyimli iktisatçı Prof. Dr. Hakan Kara, büyümeden ödün vermeden enflasyonla mücadele etmek için kuru baskılamanın gerektiğine dikkat çekti. "Ekonomi yönetiminin işi zor" diyen Prof. Dr. Kara, kişi başına milli gelirde Türkiye'nin gelişmekte olan ülkelere fark attığını belirterek "Değerli TL sağ olsun, vatana millete hayırlı olsun" ifadesini kullandı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılına ilişkin büyüme verilerini açıkladı. Buna göre; Türkiye geçen yıl yüzde 3,2 büyüme kaydetti.
Ekonominin büyüklüğü 1.3 trilyon dolara ulaşırken, kişi başına milli gelir cari fiyatlarla 15 bin 463 dolar olarak hesaplandı.
Eski Merkez Bankası Başekonomisti iktisatçı Prof. Dr. Hakan Kara, X (Twitter) hesabından verileri değerlendirdi.
'Ekonomi yönetiminin işi zor'
Bu yıl enflasyon hedefi ile uyumlu büyümenin yüzde 2 olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kara, “Görünen o ki büyüme yüzde 5’lere doğru gidiyor. Büyümeden ödün vermemek bir tercihse o zaman hedef ulaşmak için kuru bastırmak gerekiyor” şeklinde yorum yaptı.
Kurun baskılanmasının ihracat ve üretimi olumsuz etkileyerek dengesizlik yaratacağına vurgu yapan Hakan Kara, “Ekonomi yönetiminin işi zor” çıkarımında bulundu.
Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kara, Türkiye’nin son yıllarda dolar bazında kişi başı milli gelirde gelişmekte olan ülkelere ciddi fark attığını ve yüksek gelirli ülkeler sınıfına girdiğiniz belirterek “Değerli TL sağ olsun, vatana millete hayırlı olsun” yazdı.
Türkiye son yıllarda dolar bazında kişi başı milli gelirde gelişmekte olan ülkelere ciddi fark atarak yüksek gelirli ülkeler sınıfına girdi. Değerli TL sağ olsun, vatana millete hayırlı olsun. pic.twitter.com/n3NB7tyJR9— Hakan Kara (@ali_hakan_kara) February 28, 2025