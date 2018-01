"Türkiye konut satışında Avrupa birincisi oldu"

19 Ocak 2018

Türkiye'de 2017'de satılan konut sayısı 2016'ya göre yüzde 5,1 artarak 1 milyon 409 bin 314 olarak gerçekleşti.

"Bu sene de Avrupa birincisi olduğumuz bu rakam aslında beklediğimiz bir rekordu" diyen Nef İcra Kurulu Başkanı Erdem Timur, bunda Türkiye’de oluşan konut ihtiyacının yanı sıra, devletin yasal düzenlemelerle getirdiği teşvikler ve Emlak Konut GYO öncülüğünde ülkemizde ilk kez uygulanan ‘240 ay vade’ gibi kampanyaların da önemli etkisi olduğunu belirtti.

Konut satışları 2017'de rekor kırdı

Timur şöyle konuştu: "Hatırlayın; Geçtiğimiz sene damga vergisinin sıfırlanması, tapu KDV oranında aşağı yönlü yapılan düzenleme ve tapu harcının düşürülmesi tüketiciler için konut alımında çok büyük bir maliyet avantajı sağladı. Bu yasal düzenlemelerin katkısı ile 500 bin TL tutarında bir konut alımında toplamda 57 bin 500 TL’ye varan yani yüzde 10’u geçen bir avantaj sağlanmıştı. Sektörümüz, önemli bir kısmı Eylül 2017’ye kadar süren teşvikler sayesinde üçüncü çeyrekte yüzde 18,7 ile son üç yılın en yüksek büyüme oranını yakaladı. Bu rakamla sanayi büyümesinin önüne geçen inşaat sektörünün yatırımları da yüzde 12 oranında artış gösterdi. Öte yandan Emlak Konut GYO, GYODER ve KONUTDER öncülüğünde başlayan ve bizim de destek verdiğimiz kampanyalar da rekora giden yolda etkili oldu. Bunlardan biri de Türkiye’de ilk kez uygulanan 20 yıl vadeli ve 0,80 faiz oranıyla uygulamaya alınan kampanya idi. Ayrıca konut satışlarını uzun vadeli konut kredisinde başlangıç rakamı olan yüzde 25 tutarındaki sermayeyi sağlama zorunluluğu yüzde 20’ye indirilmesi, KDV ve damga vergisi muafiyeti ile birlikte ayrıca konut alımında yüzde 15 devlet desteği uygulanması ve yabancıya getirilen KDV muafiyeti de sektörün satışlarına pozitif etki sağladı. Keza yabancıya getirilen KDV muafiyeti de sektörün satışlarına pozitif etki sağladı"

Erdem Timur, konut satışındaki artışın süreceğini ifade ederek, sebeplerini şöyle sıraladı:

• TÜİK verilerine göre her sene 600 bin evlilik oluyor ve bunun yüzde 84’ü ilk evlilikten oluşuyor.

• Son 5 yılın ortalamasına göre her sene 125 bin çift de boşanıyor.

• Bunun yanında Eurostat verilerine göre her sene Türkiye’ye 125 bin kişi yurt dışından göçüyor.